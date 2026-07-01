Coupe du monde 2026 : Le Brésil annonce un très gros coup dur !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026 après sa victoire face au Japon (2-1) lundi, le Brésil va devoir faire sans l’un de ses titulaires. Sorti à la mi-temps du 16e de finale de la Seleção, Lucas Paqueta est touché aux ischio-jambiers et est d’ores et déjà forfait pour le prochain tour.

Avant de savoir s’il sera opposé à la Côte d’Ivoire ou à la Norvège, le Brésil avait une certitude : il ne pourra pas compter sur Lucas Paqueta en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026. Lundi, lors de la victoire Seleção face au Japon (2-1) en 16e de finale, le milieu de terrain de Flamengo avait été contraint de céder sa place à Endrick dès la mi-temps. Les examens passés ce mardi ont révélé une lésion à une cuisse, comme indiqué par L'Équipe.

Paqueta forfait pour le huitième de finale du Brésil « Il suivra un protocole de soins intensifs sous la supervision du staff médical de l'équipe nationale du Brésil, avec pour objectif un rétablissement et un retour à la compétition dans les plus brefs délais », a fait savoir la Fédération brésilienne. Lucas Paqueta sera donc forfait pour le huitième de finale du Brésil programmé dimanche prochain. Un coup dur pour Carlo Ancelotti, qui a toujours titularisé l’ancien joueur de l’OL depuis le début de la compétition.