Coupe du monde 2026 - Brésil/Japon : Carlo Ancelotti justifie sa décision avec Neymar

Axel Cornic

Ce lundi, le Brésil a disputé le premier match à élimination directe de sa Coupe du monde 2026, avec le 16e de finale face au Japon. Et si les Brésiliens ont réussi à l’emporter au bout du suspense (2-1), Neymar n’est pas entré en jeu et évidemment, le sélectionneur Carlo Ancelotti n’a pas pu échapper aux questions sur le sujet.

C’est presque un feuilleton parallèle. Alors que le Brésil dispute une Coupe du monde, c’est Neymar qui attire tous les regards. Sa convocation ou non pour la compétition avait déjà soulevé d’énormes débats et désormais, chacun de ses matchs est scruté de près.

Neymar a vu la victoire du Brésil depuis le banc Pour le moment, on ne l’a pas vu beaucoup. Pas sur la feuille de match contre le Maroc (1-1) et Haïti (0-3), il a disputé 14 petites minutes pour le dernier match de la poule C, contre l’Ecosse (0-3). Quand il a été annoncé remplaçant pour le 16e de finale contre le Japon, tout le monde a ainsi commencé à rêver d’un retour fracassant du fantasque attaquant brésilien, marquant peut-être le but vainqueur. Mais il n’en a été rien, puisque durant les 100 minutes qu’a duré la rencontre, Neymar est resté sur le banc.