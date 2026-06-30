Coupe du monde 2026 - «C’est un braquage» : Le coup de gueule de Daniel Riolo après l’élimination de l’Allemagne !

Pierrick Levallet

Les seizièmes de finale de cette Coupe du monde 2026 ont déjà réservé une grosse surprise. Ce lundi, l’Allemagne s’est faite éliminer par le Paraguay aux tirs au but. Mais l’issue de la rencontre n’a pas manqué d’agacer Daniel Riolo, qui estime que l’Albirroja ne mérite pas vraiment sa qualification pour le prochain tour du Mondial.

Une grosse surprise a déjà eu lieu lors des seizièmes de finale de cette Coupe du monde 2026. L’Allemagne s’est en effet faite éliminer par le Paraguay ce lundi. Tenue en échec après les prolongations (1-1), la Mannschaft s’est inclinée aux tirs au but. Et le résultat de cette rencontre n’a pas manqué d’agacer Daniel Riolo, qui s’est permis de pousser un coup de gueule puisqu’il estime que l’Albirroja ne mérite pas vraiment sa qualification pour le prochain tour de la compétition.

«Si tu me dis que le Paraguay mérite, non, je ne suis pas d'accord» « Il y a 80% de possession (pour l'Allemagne), c'est un braquage. Le braquage, c'est que tu as une équipe qui veut jouer au foot et l'autre qui ne joue pas, elle est là pour défendre. Quand tu es là uniquement pour détruire, c'est un braquage. Que vous vouliez mettre en avant le petit, je n'ai pas de problème avec ça. Le petit contre le gros, c'est l'histoire du football. Mais ne me dites pas que ce n'est pas un braquage ! Au moins, ils avaient les corners et coups de pied arrêtés. Les autres n'ont rien, ils ne sont pas là pour jouer au foot. Les momentum pour le Paraguay, il n'y en a pas, ils n'ont rien fait. Qu'est-ce que vous mettez en avant du côté du Paraguay ? Le fait de défendre ? » a d’abord pesté le chroniqueur de l’After Foot au micro de RMC.