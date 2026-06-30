Coupe du Monde 2026 : La situation dégénère complètement après l'élimination des Pays-Bas !

Amadou Diawara

Dans la nuit de lundi à mardi, les Pays-Bas ont affronté le Maroc en 16ème de finale de la Coupe du Monde. Alors qu'ils menaient 1-0 jusqu'à la 90ème minute de jeu, les Bataves se sont finalement inclinés à l'issue de la séance des tirs au but. Lors des festivités, la situation a dégénéré entre les forces de l'ordre et certains supporters des Lions de l'Atlas.

Pour le compte des 16èmes de finale de la Coupe du Monde, les Pays-Bas ont affronté le Maroc dans la nuit de lundi à mardi. Grâce à un but de Cody Gakpo, les Bataves ont ouvert le score à la 72ème minute de jeu. Alors qu'ils étaient sur le point de se qualifier pour le tour suivant, les hommes de Ronald Koeman ont vu les Lions de l'Atlas égaliser dans les arrêts de jeu de la deuxième mi-temps ; et ce, grâce à une réalisation d'Issa Diop (90+1'). Incapable de se départager lors des prolongations, les deux équipes ont dû disputer une séance des tirs au but, qui a souri au Maroc (3-2).

Pays-Bas - Maroc : Les festivités tournent mal Après le coup de sifflet final de la rencontre, les supporters du Maroc habitants aux Pays-Bas ont fêté comme il se doit la victoire de leur nation. En effet, des milliers de fans ont rempli les rues d’Amsterdam, Rotterdam, La Haye et d'Utrecht. Toutefois, la situation a fini par dégénérer.