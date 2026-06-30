Coupe du Monde 2026 : La situation dégénère complètement après l'élimination des Pays-Bas !

Dans la nuit de lundi à mardi, les Pays-Bas ont affronté le Maroc en 16ème de finale de la Coupe du Monde. Alors qu'ils menaient 1-0 jusqu'à la 90ème minute de jeu, les Bataves se sont finalement inclinés à l'issue de la séance des tirs au but. Lors des festivités, la situation a dégénéré entre les forces de l'ordre et certains supporters des Lions de l'Atlas.
Pour le compte des 16èmes de finale de la Coupe du Monde, les Pays-Bas ont affronté le Maroc dans la nuit de lundi à mardi. Grâce à un but de Cody Gakpo, les Bataves ont ouvert le score à la 72ème minute de jeu. Alors qu'ils étaient sur le point de se qualifier pour le tour suivant, les hommes de Ronald Koeman ont vu les Lions de l'Atlas égaliser dans les arrêts de jeu de la deuxième mi-temps ; et ce, grâce à une réalisation d'Issa Diop (90+1'). Incapable de se départager lors des prolongations, les deux équipes ont dû disputer une séance des tirs au but, qui a souri au Maroc (3-2).
Pays-Bas - Maroc : Les festivités tournent mal
Après le coup de sifflet final de la rencontre, les supporters du Maroc habitants aux Pays-Bas ont fêté comme il se doit la victoire de leur nation. En effet, des milliers de fans ont rempli les rues d’Amsterdam, Rotterdam, La Haye et d'Utrecht. Toutefois, la situation a fini par dégénérer.
Pays-Bas - Maroc : Des policiers pris à partie par des supporters ?
Lorsque le soleil commençait à se lever, la police a invité les supporters marocains à regagner leurs domiciles. Mais à en croire Foot Mercato, une grande partie de la foule aurait refusé de quitter les lieux. A Amsterdam et à La Haye, de nombreux jeunes se sont mis à courir dans les rues, à circuler à pleine vitesse en scooters et en fatbikes ; plusieurs d'entre eux portant des cagoules et des masques. Et les policiers ont été pris à partie, la plupart étant encerclés, victimes d'insultes et de provocations durant leurs interventions. De surcroit, des forces de l'ordre ont essuyé des jets de pierre à La Haye.