Coupe du Monde 2026 : Gianni Infantino, le président de la FIFA, au cœur d’un scandale écologique ?

Pierrick Levallet

Alors que la Coupe du monde 2026 bat son plein, les voyages se multiplient pour les hauts dirigeants de la FIFA afin d’assister aux rencontres qui se déroulent aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada. Gianni Infantino, président de l’instance internationale du football, pourrait d’ailleurs se retrouver au coeur d’un scandale écologique.

Cette année, la Coupe du monde se déroule dans trois pays : les Etats-Unis, le Mexique et le Canada. Les hauts dirigeants de la FIFA doivent donc multiplier les déplacements afin de pouvoir assister à certaines rencontres du Mondial. Gianni Infantino n’hésite notamment pas à faire les voyages depuis le début de la compétition. Seulement, il pourrait rapidement se retrouver au coeur d’un scandale écologique.

Gianni Infantino multiplie les voyages depuis le début de la Coupe du monde Comme le rapporte la BBC, Gianni Infantino a assisté à 24 matchs de la Coupe du monde 2026 depuis le 11 juin dernier. Il s’est ainsi rendu dans 16 villes différentes, en faisant les voyages à bord de son jet privé. Le président de la FIFA a ainsi parcouru plus de 50 000km en l’espace de deux semaines, soit l’équivalent du bilan carbone de 78 personnes sur une année civile complète. Dans une époque où l’écologie est au centre des débats, Gianni Infantino pourrait ainsi alimenter une certaine polémique en pleine Coupe du monde.