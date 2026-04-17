Coupe du Monde - Le prix des places fait scandale : La FIFA répond aux critiques !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

A la fin de la saison, 48 équipes se rendront en Amérique du Nord pour y disputer la Coupe du monde 2026. Organisée pour la première fois par 3 pays, la compétition est toujours très prisée mais de nombreux supporters ont commencé à se plaindre du prix des billets. Face à tous ces commentaires, la FIFA n'a pas tardé à réagir par l'intermédiaire de son président. Gianni Infantino a récidivé.

Dans deux mois, la Coupe du monde fera son grand retour. Très attendue, la compétition verra pour la première fois 48 équipes s'affronter. Plus d'équipes veut donc dire plus de matches et plus de billets disponibles pour aller supporter sa nation. Mais pour de nombreux supporters, le prix des places freine vraiment leurs ardeurs. Gianni Infantino a tenté de calmer le jeu à nouveau.

Coupe du monde 2026 - Equipe de France : La polémique à «250 000 balles la journée» qui choque même la FIFA https://t.co/Kr4Om5Qu81 — le10sport (@le10sport) March 29, 2026

Une Coupe du monde trop chère ? La FIFA répond Président de la FIFA depuis 2016, Gianni Infantino avait déjà révélé que les prix étaient exorbitants à cause de la forte demande reçue, citant notamment 150 millions de demandes. Mais il est allé plus loin lors d'une conférence de presse au Semafor World Economy Summit de Washington DC. « La principale, et jusqu'à présent la seule, source de revenus pour la FIFA, c'est la Coupe du Monde. Nous générons des revenus en un mois ; les 47 autres mois, jusqu'à la prochaine Coupe du Monde, nous dépensons cet argent » révèle-t-il.