Michael Olise : Thierry Henry était «à deux doigts de le tuer» pour ce geste, il a récidivé contre le Real Madrid !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Michael Olise a pris ses responsabilités mercredi soir. Au terme d’un match tendu au scénario rocambolesque face au Real Madrid, l’attaquant latéral du Bayern Munich a choisi d’enfoncer le clou alors qu’il aurait pu assurer la qualification autrement. Ce qui a remémoré une séquence à Thierry Henry qui l’avait rendu fou pendant les Jeux Olympiques de Paris 2024. Le principal intéressé lui a répondu en direct.

C’est l’une des personnalités du moment dans le paysage du football européen. Décisif avec l’équipe de France face au Brésil pendant le dernier rassemblement aux Etats-Unis en mars dernier (2-1, une passe décisive sur le but d’Hugo Ekitike), Michael Olise ne cesse de peser dans les succès du Bayern Munich. Déjà passeur décisif pour Harry Kane la semaine dernière contre le Real Madrid en quart de finale aller de Ligue des champions (2-1), Olise a cette fois-ci était pris d’une inspiration géniale en toute fin de rencontre lors de la seconde manche mercredi en calant sa frappe hors de portée d’Andriy Lunin afin de sceller la victoire du Bayern Munich (4-3).

🚨 Michael Olise 🇫🇷 est élu 𝗝𝗢𝗨𝗘𝗨𝗥 𝗗𝗘 𝗟𝗔 𝗦𝗘𝗠𝗔𝗜𝗡𝗘 en Ligue des Champions 🌟



🥈 Ousmane Dembélé 🇫🇷

🥉 Martin Zubimendi



La DOMINATION des français en LDC 😵‍💫



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«J’étais à deux doigts de te tuer parce que tu n’étais pas allé au poteau de corner ? Pourquoi aujourd’hui, as-tu choisi d’aller au but ?» Le club bavarois était qualifié même sans son but sur l’ensemble des deux matchs. Et alors qu’il aurait pu filer au poteau de corner pendant la transition afin de gagner du temps et d’assurer la qualification du Bayern Munich en demi-finale de Ligue des champions, Michael Olise a choisi de défier Ferland Mendy et de tromper Lunin. Une séquence qui a rappelé de vieux souvenirs à Thierry Henry, son coach pendant le quart de finale des Jeux Olympiques de Paris 2024 face à l’Argentine (1-0). De quoi l’inciter à poser la question au principal intéressé en duplex de Munich pour CBS Sports. « Michael, tu te souviens quand tu avais le ballon à la toute fin du match contre l’Argentine aux Jeux Olympiques et j’étais à deux doigts de te tuer parce que tu n’étais pas allé au poteau de corner (ndlr pour gagner du temps) ? Pourquoi aujourd’hui, as-tu choisi d’aller au but ? Tu avais raison, mais simple question, à quoi as-tu pensé à ce moment précis ? ». Avec le sourire aux lèvres, Michael Olise a délivré une réponse cash telle sa marque de fabrique. « Je voulais juste marquer. Pendant tout le match, j’ai essayé de marquer en faisant le même tir et j’ai voulu continuer ».