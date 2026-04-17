Thierry Henry lui clame son amour à la télévision : «Il a sacrifié ses genoux pour l’équipe»

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Thierry Henry s’ouvre de plus en plus depuis l’arrêt de sa carrière de footballeur. Ces dernières années, en parallèle de son activité d’entraîneur, il intervient régulièrement dans le costume de consultant les soirées de Ligue des champions sur CBS Sports entre autres. Mercredi, pour le quart de finale retour entre Arsenal et le Sporting Portugal (0-0), l’icône des Gunners a rendu un vibrant hommage à un ancien partenaire qui lui est cher : Patrick Vieira.

Il y a des blessures qui mettent à mal certaines carrières. Les ligaments croisés du genou, les ruptures du tendon d’Achille et bien d’autres. Pour ce qui est de la dernière citée, Presnel Kimpembe est passé par là et a vu sa progression grandement freinée à cause de cela alors qu’Hugo Ekitike a contracté une blessure au même endroit mardi soir pendant Liverpool - PSG (0-2) en quart de finale retour de Ligue des champions. L’usure physique sur un joueur, Thierry Henry l’a témoigné pendant ses années à Arsenal (1999-2007).

"The way you were as a captain... Big man, I have to say that you were outstanding. I'm so happy we shared so many games together, love you."



Thierry Henry pays tribute to Patrick Vieira and their bond at Arsenal ❤️ pic.twitter.com/5gcp2FvDul — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) April 15, 2026

«Je te voyais marcher le matin et je me disais ‘mais comment va-t-il pouvoir jouer ?’» Son ancien capitaine Patrick Vieira était considérablement diminué au niveau des genoux, mais a toujours refusé de laisser tomber l’équipe. De quoi faire naître un sentiment d’admiration clair chez Thierry Henry qui lui a rendu un hommage presque face à face puisque l’ancien joueur des Gunners était en duplex de l’Emirates Stadium mercredi soir pour Arsenal - Sporting Portugal (0-0), pour CBS Sports. « Merci, le long. Quand Patrick (ndlr Vieira) se mettait en chasse de quelque chose ou voulait récupérer le ballon, je savais que j’allais le récupérer. Je prenais toujours la décision de me décaler du défenseur parce que je savais que ce ballon allait venir. Parce que sa première pensée à chaque fois était d’arrêter une attaque et être sûr qu’on allait partir en contre-attaque. Son habilité avec le ballon était sans égale, la façon dont il était le leader de l’équipe était aussi sans égale. Et je dois le dire, il a littéralement sacrifié ses genoux pour Arsenal Football Club. Pour ça, je te serais toujours reconnaissant. Je te voyais marcher le matin et je me disais ‘mais comment va-t-il pouvoir jouer ?’ »