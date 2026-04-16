Le PSG a bouclé trois prolongations de contrat !

Ce n’est pas encore officiel, mais le PSG a déjà bouclé trois prolongations de contrat. Le club de la capitale a étendu les bails de trois joueurs importants : Joao Neves, Fabian Ruiz et Willian Pacho. On ne sait toutefois pas encore quand le champion de France se décidera à annoncer ces bonnes nouvelles.
En attendant de boucler des transferts lors du mercato estival, le PSG boucle des prolongations de contrat. Comme le révèle RMC Sport ce jeudi, le club de la capitale ne l’a pas annoncé encore officiellement, mais Fabian Ruiz, Willian Pacho et Joao Neves ont signé des nouveaux bails. L’Espagnol s’est engagé jusqu’en 2028 et il possède une année supplémentaire en option. Le défenseur central et le milieu de terrain portugais sont eux maintenant liés jusqu’en 2029 au champion de France.
Pacho et Neves sont titulaires indiscutables au PSG
Les prolongations de contrat de Joao Neves et de Willian Pacho sont deux excellentes nouvelles pour les supporters parisiens car les deux hommes sont des titulaires indiscutables au PSG. Ils ont d’ailleurs livré encore une fois des performances remarquables contre Liverpool en quart de finale retour de Ligue des champions (2-0), même si l’international équatorien a failli concéder un penalty avant que l’arbitre ne revienne sur sa décision grâce à l’intervention de la VAR.
Fabian Ruiz revient tout juste
Contrairement à Joao Neves et Willian Pacho, Fabian Ruiz n’est plus un titulaire indiscutable au PSG. Il faut dire que le milieu de terrain est blessé au genou depuis quelques mois et il ne souhaite prendre aucun risque avec son physique. Dernièrement, le club de la capitale a toutefois annoncé que l’Espagnol était de retour à l’entraînement collectif et il pourrait donc avoir du temps de jeu contre le Bayern Munich en demi-finale de Ligue des champions ou même face à Lyon dès ce dimanche. Il faudra toutefois bouger Warren Zaïre-Emery qui, en l’absence de l’ancien joueur du Napoli, s’est imposé dans l’entrejeu.