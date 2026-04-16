Le PSG a bouclé trois prolongations de contrat !

Alexis Brunet

Ce n’est pas encore officiel, mais le PSG a déjà bouclé trois prolongations de contrat. Le club de la capitale a étendu les bails de trois joueurs importants : Joao Neves, Fabian Ruiz et Willian Pacho. On ne sait toutefois pas encore quand le champion de France se décidera à annoncer ces bonnes nouvelles.

En attendant de boucler des transferts lors du mercato estival, le PSG boucle des prolongations de contrat. Comme le révèle RMC Sport ce jeudi, le club de la capitale ne l’a pas annoncé encore officiellement, mais Fabian Ruiz, Willian Pacho et Joao Neves ont signé des nouveaux bails. L’Espagnol s’est engagé jusqu’en 2028 et il possède une année supplémentaire en option. Le défenseur central et le milieu de terrain portugais sont eux maintenant liés jusqu’en 2029 au champion de France.

🔴🔵 Le point sur les prolongations au #PSG

Fabian Ruiz a signé un an avec une année en option. Lucas Beraldo est proche d’un accord pour une prolongation jusqu’en 2030. Discussions toujours en cours pour Dembélé, Mayulu et Barcola.https://t.co/7GWLeSnLJs — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) April 16, 2026

Pacho et Neves sont titulaires indiscutables au PSG Les prolongations de contrat de Joao Neves et de Willian Pacho sont deux excellentes nouvelles pour les supporters parisiens car les deux hommes sont des titulaires indiscutables au PSG. Ils ont d’ailleurs livré encore une fois des performances remarquables contre Liverpool en quart de finale retour de Ligue des champions (2-0), même si l’international équatorien a failli concéder un penalty avant que l’arbitre ne revienne sur sa décision grâce à l’intervention de la VAR.