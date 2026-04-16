Une blessure «injuste» : Hugo Ekitike prend la parole après sa douloureuse soirée contre le PSG…

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

En une seconde, tout a basculé pour Hugo Ekitike. Ses espoirs de Coupe du monde et une éventuelle épopée avec l’équipe de France aux Etats-Unis l’été prochain… Tout s’est envolé en un claquement de doigts. La faute à une grave blessure au tendon d’Achille survenue pendant le quart de finale retour de Ligue des champions perdu face au PSG mardi (0-2). Sur ses réseaux sociaux, il est sorti du silence ce jeudi.

Il semblait être destiné à vivre sa première compétition officielle avec l’équipe de France A sur le sol américain pour la Coupe du monde qui se déroulera entre le 11 juin et le 19 juillet. Néanmoins, son rêve a pris fin sur un appui malheureux mardi soir sous la pluie à Liverpool pour le compte du 1/4 de finale retour de Ligue des champions face au PSG (0-2). Alors qu’il effectuait un changement de rythme, Hugo Ekitike s’est écroulé au sol. Verdict : rupture totale du tendon d’Achille droit. Avant même le communication officielle de Liverpool, Didier Deschamps prenait la parole mercredi soir par le biais d’un communiqué. « Hugo s’est sérieusement blessé, mardi soir, contre le PSG. La gravité de sa blessure va malheureusement l’empêcher de terminer la saison avec Liverpool et de participer à la Coupe du monde. Cette blessure est un immense coup dur pour lui, bien évidemment, mais aussi pour l’équipe de France. Sa déception est immense ».

It’s hard, maybe even unfair… but I’m grateful this is happening to me here, among you. I’m not alone. Your strength and your love will be my driving force. See you again soon, Anfield ❤️ pic.twitter.com/uV3c6PREAv — Heki (@hekitike9) April 16, 2026

«C'est dur, peut-être même injuste… mais je suis reconnaissant que cela m'arrive ici, parmi vous. Je ne suis pas seul» Moins de 48 heures depuis cette terrible blessure, Hugo Ekitike a pris son téléphone afin d’adresser un message à ses followers par le biais de posts sur X et Instagram. Un moment « injuste » qu’il a vécu, mais il se dit chanceux d’avoir tout le soutien nécessaire pour surmonter cette épreuve à Liverpool. « C'est dur, peut-être même injuste… mais je suis reconnaissant que cela m'arrive ici, parmi vous. Je ne suis pas seul. Votre force et votre amour seront ma source d'inspiration. À très bientôt, Anfield ».