Real Madrid : «Ce qu’il s’est passé est inacceptable», Rüdiger a complètement craqué face au Bayern Munich

Alexis Brunet

Avec sa nouvelle défaite contre le Bayern Munich, le Real Madrid n’est donc pas qualifié pour les demi-finales de la Ligue des champions. Lors du match retour contre les Bavarois, Antonio Rüdiger a complètement craqué et Josip Stanisic a tenu de graves accusations contre le défenseur central de 33 ans qui l’aurait insulté.

Cette saison, l’aventure du Real Madrid en Ligue des champions s’arrête dès les quarts de finale. Après avoir perdu 2-1 lors du match aller contre le Bayern Munich, les hommes d’Alvaro Arbeloa se sont de nouveau inclinés sur le score de 4-3. Une rencontre durant laquelle les Madrilènes ont paru très tendus à l’image d’Antonio Rüdiger.

🚨⚠️ Toni Rüdiger: “It’s better I don’t speak about the referee. Did you see the red card?”. pic.twitter.com/GCTSRSI0lj — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 15, 2026

« Je ne pense pas que ce soit acceptable » Après cette nouvelle victoire contre le Real Madrid, Josip Stanisic s’est exprimé en zone mixte. Le défenseur du Bayern Munich est notamment revenu sur un contact assez virulent qu’il a eu avec Antonio Rüdiger en première période, mais qui a un peu dérapé. Ses propos sont rapportés par Foot Mercato. « Il m’a vu arriver et m’a chargé intentionnellement. Ce qu’il s’est passé quand j’étais à terre est inacceptable. Il m’a dit un mot, deux fois. Je ne veux pas créer de problème, mais peut-être que si vous lui demandez, ce sera assez un homme pour admettre ce qu’il a dit. Je ne le prends pas personnellement. Ça arrive dans le feu de l’action. Mais je ne pense pas que ce soit acceptable. »