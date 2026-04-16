Ligue des Champions : Kylian Mbappé s’offre deux nouveaux records !

Mercredi soir, la Ligue des champions a été le théâtre d’un match fou. En quart de finale retour, le Bayern Munich a éliminé le Real Madrid en s’imposant 4-3 au final. Une rencontre durant laquelle Kylian Mbappé a encore une fois été buteur. Cela a d’ailleurs permis au Français de s’offrir deux nouveaux records, dont un piqué à une légende.
On connait désormais tous les qualifiés pour les demi-finales de Ligue des champions. Après le PSG et l’Atlético de Madrid mardi, ce sont le Bayern Munich et Arsenal qui ont rejoint le dernier carré mercredi soir. Pour trouver du spectacle, il fallait d’ailleurs regarder la rencontre entre le club allemand et le Real Madrid car la formation de Vincent Kompany s’est imposée 4-3 au final. Les Munichois affronteront Paris au tour suivant.
Mbappé buteur mais pas sauveur
Pendant un moment, le Real Madrid pensait bien pouvoir inverser la tendance et se qualifier au détriment du Bayern Munich. Les Madrilènes menaient 3-2 en fin de match, mais l’expulsion d’Eduardo Camavinga a tout fait basculer et les coéquipiers de Joshua Kimmich ont par la suite inscrit deux buts, par l’intermédiaire de Luis Diaz et Michael Olise. Comme c’est souvent le cas depuis le début de la saison, Kylian Mbappé a encore marqué, ce qui lui fait donc 15 buts cette saison en Ligue des champions, mais malheureusement toujours pas de titre.
Deux nouveaux records pour Mbappé
Avec ces 15 buts en une saison de Ligue des champions, Kylian Mbappé fait aussi bien que Karim Benzema. Grâce à sa réalisation contre le Bayern Munich, le Français s’est toutefois offert deux nouveaux records. L’attaquant devient le joueur ayant inscrit le plus de buts à l’extérieur en une saison de C1 (10). De plus, le champion du monde 2018 devient le plus jeune joueur de l’histoire à atteindre la barre des 70 buts dans la compétition à 27 ans et 116 jours et il fait donc mieux qu’un certain Lionel Messi qui avait réalisé pareille performance à 27 ans et 134 jours, comme le rapporte Foot Mercato.