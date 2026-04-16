Ligue des Champions : Kylian Mbappé s’offre deux nouveaux records !

Alexis Brunet

Mercredi soir, la Ligue des champions a été le théâtre d’un match fou. En quart de finale retour, le Bayern Munich a éliminé le Real Madrid en s’imposant 4-3 au final. Une rencontre durant laquelle Kylian Mbappé a encore une fois été buteur. Cela a d’ailleurs permis au Français de s’offrir deux nouveaux records, dont un piqué à une légende.

On connait désormais tous les qualifiés pour les demi-finales de Ligue des champions. Après le PSG et l’Atlético de Madrid mardi, ce sont le Bayern Munich et Arsenal qui ont rejoint le dernier carré mercredi soir. Pour trouver du spectacle, il fallait d’ailleurs regarder la rencontre entre le club allemand et le Real Madrid car la formation de Vincent Kompany s’est imposée 4-3 au final. Les Munichois affronteront Paris au tour suivant.

C'EST QUOI CE MATCH DE FOU ?! 3-2 POUR LE REAL MADRID À LA MI-TEMPS 🤯🤯🤯



Et c'est Kylian Mbappé qui permet aux Merengue de revenir (encore) à égalité avec le Bayern 🥵#BAYRMA | #UCL pic.twitter.com/twiktCPjfJ — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) April 15, 2026

Mbappé buteur mais pas sauveur Pendant un moment, le Real Madrid pensait bien pouvoir inverser la tendance et se qualifier au détriment du Bayern Munich. Les Madrilènes menaient 3-2 en fin de match, mais l’expulsion d’Eduardo Camavinga a tout fait basculer et les coéquipiers de Joshua Kimmich ont par la suite inscrit deux buts, par l’intermédiaire de Luis Diaz et Michael Olise. Comme c’est souvent le cas depuis le début de la saison, Kylian Mbappé a encore marqué, ce qui lui fait donc 15 buts cette saison en Ligue des champions, mais malheureusement toujours pas de titre.