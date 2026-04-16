«J'ai besoin de toi» : Ousmane Dembélé est totalement perdu, l'appel à l'aide... pour Thierry Henry !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Ousmane Dembélé a une fois de plus été d'une aide précieuse dans un succès du Paris Saint-Germain en Ligue des champions. Double buteur à Anfield, le Ballon d'or 2025 était l'invité de l'émission de CBS Sports. Pas dans son élément en dehors de la langue de Molière, il a fait appel à un ami.

4-0, voici le score cumulé des deux quarts de finale de Ligue des champions opposant le PSG à Liverpool. A Anfield mardi soir, Ousmane Dembélé a signé un doublé qui a permis au Paris Saint-Germain de confirmer son accession dans le dernier carré de la C1 (2-0). Comme souvent à l'arrivée à la caméra des joueurs qui ont la cote dans les équipes de Ligue des champions dans le studio de CBS Sports en duplex, Dembélé a été accueilli par une pluie d'applaudissements par les consultants Micah Richards, Jamie Carragher et Thierry Henry. Il en était de même pour la présentatrice Kate Scott. Déjà mort de rire avant de prendre la parole, Ousmane Dembélé a été exposé par son compatriote Thierry Henry : « Mais arrête de rigoler, c'est quoi ton histoire ? Ohhhh regarde le moi lui ».

«My english is bad» Ousmane Dembélé, gêné quelques mois après la séquence devenue virale sur le plateau de CBS Sports pour la finale de Ligue des champions l'année dernière : « How is your english ? » : « Muy muy, non (rires) » ayant confondu l'espagnol et l'anglais, a tenu à mettre les choses au clair très rapidement : « My english is bad » voulant dire : « mon anglais est mauvais ».