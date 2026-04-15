Le PSG impliqué dans une scène lunaire à la télévision espagnole

Alexis Brunet

Mardi soir, le FC Barcelone affrontait l’Atlético de Madrid en quart de finale retour de Ligue des champions. Malgré leur victoire 2-1, les hommes d’Hansi Flick ne se sont pas qualifiés pour les demi-finales car ils s’étaient inclinés 2-0 à l’aller. Après la rencontre, une scène lunaire s’est déroulée à la télévision espagnole et le PSG a même été impliqué.

On connait pour le moment deux des quatre équipes qualifiées pour les demi-finales de la Ligue des champions. Pour la troisième année consécutive, le PSG atteint le dernier carré de la compétition grâce à sa nouvelle victoire 2-0 contre Liverpool. Dans le même temps, l’Atlético de Madrid a imité le champion de France au détriment du FC Barcelone. Malgré leur victoire acquise sur le score de 2-1, les coéquipiers de Lamine Yamal ne passent pas au prochain tour en raison de leur défaite 2-0 lors du match aller contre les Colchoneros.

Vu sur le plateau d’@elchiringuitotv : « 𝗖𝗢𝗠𝗠𝗘 𝗔𝗬𝗧𝗘𝗞𝗜𝗡 𝗔𝗩𝗘𝗖 𝗟𝗘 𝗣𝗦𝗚... 𝗹'𝗔𝗧𝗟𝗘𝗧𝗜 𝗥𝗘𝗡𝗩𝗢𝗜𝗘 𝗟𝗘 𝗕𝗔𝗥𝗖̧𝗔 𝗔̀ 𝗟𝗔 𝗠𝗔𝗜𝗦𝗢𝗡. » 😭



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La scène lunaire à la télévision espagnole qui implique le PSG Comme c’est souvent le cas en Espagne, les journalistes d’El Chiringuito ont débriefé la rencontre entre le FC Barcelone et l’Atlético de Madrid. Cela a donné lieu à une scène lunaire car un journaliste a chambré son collègue chargé de suivre le Barça en déployant une banderole où l’on pouvait lire : « Comme Aytekin avec le PSG, l’Atleti renvoie le Barça à la maison. » Une référence à Deniz Aytekin, qui avait été l’arbitre de la remontada entre le PSG et le FC Barcelone et qui avait commis ce soir-là beaucoup d’erreurs à l’avantage du club espagnol.