Le PSG impliqué dans une scène lunaire à la télévision espagnole

Mardi soir, le FC Barcelone affrontait l’Atlético de Madrid en quart de finale retour de Ligue des champions. Malgré leur victoire 2-1, les hommes d’Hansi Flick ne se sont pas qualifiés pour les demi-finales car ils s’étaient inclinés 2-0 à l’aller. Après la rencontre, une scène lunaire s’est déroulée à la télévision espagnole et le PSG a même été impliqué.
On connait pour le moment deux des quatre équipes qualifiées pour les demi-finales de la Ligue des champions. Pour la troisième année consécutive, le PSG atteint le dernier carré de la compétition grâce à sa nouvelle victoire 2-0 contre Liverpool. Dans le même temps, l’Atlético de Madrid a imité le champion de France au détriment du FC Barcelone. Malgré leur victoire acquise sur le score de 2-1, les coéquipiers de Lamine Yamal ne passent pas au prochain tour en raison de leur défaite 2-0 lors du match aller contre les Colchoneros.
La scène lunaire à la télévision espagnole qui implique le PSG
Comme c’est souvent le cas en Espagne, les journalistes d’El Chiringuito ont débriefé la rencontre entre le FC Barcelone et l’Atlético de Madrid. Cela a donné lieu à une scène lunaire car un journaliste a chambré son collègue chargé de suivre le Barça en déployant une banderole où l’on pouvait lire : « Comme Aytekin avec le PSG, l’Atleti renvoie le Barça à la maison. » Une référence à Deniz Aytekin, qui avait été l’arbitre de la remontada entre le PSG et le FC Barcelone et qui avait commis ce soir-là beaucoup d’erreurs à l’avantage du club espagnol.
Le Real Madrid peut se qualifier pour les demi-finales
L’Espagne compte donc un club qualifié pour les demi-finales de la Ligue des champions, mais elle pourrait en avoir deux ce mercredi soir. En effet, le Real Madrid affronte le Bayern Munich en quart de finale retour et les hommes d’Alvaro Arbeloa ont encore des chances de qualification car ils ne se sont inclinés que sur le score de 2-1 lors du match aller.