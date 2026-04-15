PSG : Feu vert pour Al-Khelaïfi avec une négociation historique en vue !

Amadou Diawara

Depuis qu'il a été nommé président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi n'a pas lésiné sur les moyens pour que le club puisse rêver plus grand. En effet, le club de la capitale a cassé sa tirelire à plusieurs reprises pour s'offrir les meilleurs joueurs de la planète. Et aujourd'hui, Nasser Al-Khelaïfi peut négocier un nouveau coup historique.

En 2011, QSI est devenu le nouveau propriétaire du PSG. Dès le rachat du club de la capitale, Nasser Al-Khelaïfi a pris place en tant que président. Avec le nouveau slogan « rêvons plus grand », le nouveau patron du PSG a travaillé d'arrache-pied pour que l'équipe parisienne entre dans une nouvelle dimension. Déterminé à offrir une première Ligue des Champions aux supporters, Nasser Al-Khelaïfi a beaucoup investi, n'hésitant pas à dépenser des sommes folles pour recruter les plus grandes stars de la planète. Le PSG a par exemple déboursé près de 222M€ pour recruter Neymar et environ 180M€ pour s'attacher les services de Kylian Mbappé. Et après avoir vu Lionel Messi, Sergio Ramos, Gianluigi Buffon, Zlatan Ibrahimovic et compagnie défendre les couleurs du PSG, Nasser Al-Khelaïfi pourrait réaliser un nouveau coup XXL dans un avenir proche.

Mercato - PSG : Un contrat «à vie» à Paris confirmé à l’étranger ? https://t.co/q9nitM2k7f — le10sport (@le10sport) April 15, 2026

PSG : Emmanuel Grégoire est favorable à une vente du Parc des Princes Pour pouvoir réaliser des travaux d'agrandissement du Parc des Princes, les hautes sphères du PSG veulent à tout prix devenir propriétaires de l'enceinte. Toutefois, Anne Hidalgo - ex-maire de Paris - avait refusé catégoriquement de céder le stade de la capitale française à QSI. Par conséquent, le club rouge et bleu aurait pu déménager d'ici quelques années pour pouvoir accueillir davantage de supporters à chaque match. Mais grâce à Emmanuel Grégoire, le nouveau maire de Paris, la situation se débloque.