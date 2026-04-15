Ousmane Dembélé - «C'est soit le PSG, soit...» : Une seule issue possible pour le Ballon d'or en cas de départ ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Paris Saint-Germain a validé son billet pour la troisième demi-finale de Ligue des champions de suite. Bousculés par Liverpool à Anfield mardi, les Parisiens ont tenus avant d'être libérés par Ousmane Dembélé par deux fois en seconde période (2-0). Quelques heures avant le coup d'envoi de la rencontre, la prolongation de contrat de Dembélé a été au coeur des débats sur la chaîne L'Equipe notamment. Un ancien joueur de l'équipe de France a d'ailleurs fait passer un message clair.

Chapitre 3. Ousmane Dembélé a une fois de plus été décisif en Ligue des champions mardi soir à Anfield face à Liverpool (2-0). Ca commence à devenir une habitude pour le Ballon d'or 2025 qui marche sur l'eau depuis l'année dernière sous les ordres de Luis Enrique et dans cette équipe du PSG qui a atteint le dernier carré de la C1 pour la troisième saison consécutive avec le technicien espagnol aux commandes. A deux ans de l'expiration de son contrat à Paris, l'avenir de Dembélé fait considérablement parler dans la presse.

🗣️ Eric Di Meco : "Je pense que le PSG ne va pas à Anfield seulement pour se qualifier, ils y vont pour gagner ce match. Mais il faut quand même faire attention, il y a du talent à Liverpool et ils sont obligés de tenter des choses. Ça peut être un Liverpool bien différent." pic.twitter.com/9hmXf5sBCw — Super Moscato Show (@Moscato_Show) April 14, 2026

«Je ne le vois pas ailleurs» Doit-il partir pour bénéficier d'un contrat à la hauteur de son statut de Ballon d'or ? La question financière semblerait coincer pour le moment entre les deux parties. Ex-joueur du FC Séville et des Girondins de Bordeaux, Benoît Trémoulinas estime qu'hormis le PSG, une seule destination est viable si jamais la séparation avec le Paris Saint-Germain venait à devenir réalité. « Connaissant la vision du football de Luis Enrique, je ne suis pas forcément inquiet. Maintenant, si j’étais Ousmane Dembélé… Il a été très bon avec le PSG parce que c’est une configuration tactique qui lui convient très bien. Alors s’il veut jouer pour l’argent, il peut aller ailleurs. Mais Ousmane Dembélé aujourd’hui en Europe, c’est soit le PSG, soit le Bayern Munich. Je ne le vois pas ailleurs ».