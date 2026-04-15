Ousmane Dembélé - «C'est soit le PSG, soit...» : Une seule issue possible pour le Ballon d'or en cas de départ ?

Le Paris Saint-Germain a validé son billet pour la troisième demi-finale de Ligue des champions de suite. Bousculés par Liverpool à Anfield mardi, les Parisiens ont tenus avant d'être libérés par Ousmane Dembélé par deux fois en seconde période (2-0). Quelques heures avant le coup d'envoi de la rencontre, la prolongation de contrat de Dembélé a été au coeur des débats sur la chaîne L'Equipe notamment. Un ancien joueur de l'équipe de France a d'ailleurs fait passer un message clair.
Chapitre 3. Ousmane Dembélé a une fois de plus été décisif en Ligue des champions mardi soir à Anfield face à Liverpool (2-0). Ca commence à devenir une habitude pour le Ballon d'or 2025 qui marche sur l'eau depuis l'année dernière sous les ordres de Luis Enrique et dans cette équipe du PSG qui a atteint le dernier carré de la C1 pour la troisième saison consécutive avec le technicien espagnol aux commandes. A deux ans de l'expiration de son contrat à Paris, l'avenir de Dembélé fait considérablement parler dans la presse.
«Je ne le vois pas ailleurs»
Doit-il partir pour bénéficier d'un contrat à la hauteur de son statut de Ballon d'or ? La question financière semblerait coincer pour le moment entre les deux parties. Ex-joueur du FC Séville et des Girondins de Bordeaux, Benoît Trémoulinas estime qu'hormis le PSG, une seule destination est viable si jamais la séparation avec le Paris Saint-Germain venait à devenir réalité. « Connaissant la vision du football de Luis Enrique, je ne suis pas forcément inquiet. Maintenant, si j’étais Ousmane Dembélé… Il a été très bon avec le PSG parce que c’est une configuration tactique qui lui convient très bien. Alors s’il veut jouer pour l’argent, il peut aller ailleurs. Mais Ousmane Dembélé aujourd’hui en Europe, c’est soit le PSG, soit le Bayern Munich. Je ne le vois pas ailleurs ».
«Sportivement, je serais son agent, je lui conseillerais de rester»
D'ailleurs, l'ex-latéral gauche de l'équipe de France a avisé Ousmane Dembélé de tomber d'accord et de prolonger son contrat tant il se trouve dans le contexte idéal. « Ce style de jeu lui convient très bien. Je ne pense pas qu’il sera aussi fort ailleurs. Il a compris le système de Luis Enrique et ça lui va très bien. Au FC Barcelone, par moment il était fort. À Dortmund, il était très fort aussi. Mais là, au PSG, il est régulier, on sent qu’il est bien. Sportivement, je serais son agent, je lui conseillerais de rester parce qu’il n’a jamais été aussi fort et l’argent va arriver ».