Mercato - PSG : Le prochain club d’Ousmane Dembélé annoncé sur La Chaîne L’Equipe ?

Pierrick Levallet

Ousmane Dembélé risque de faire encore parler de lui au cours des prochaines semaines. Le PSG a entamé les négociations avec le Ballon d’Or 2025 pour une prolongation il y a un petit moment maintenant. Mais le dossier est au point mort. Sur La Chaîne L’Equipe, on a d’ailleurs révélé vers quel club l’attaquant de 28 ans pourrait se diriger après les champions d’Europe 2025.

Et si Ousmane Dembélé quittait bientôt le PSG ? Le club de la capitale a entamé les négociations avec l’international français il y a quelques semaines maintenant. Seulement, le dossier est au point mort. Les Rouge-et-Bleu et le Ballon d’Or 2025 ne parviennent pas à s’entendre sur la question du salaire. Alors que les positions entre les deux parties sont encore éloignées, on n’a pas manqué d’annoncer sur La Chaîne L’Equipe ce qui pourrait être le prochain club du champion du monde 2018.

Mercato - PSG : «C'était une grosse erreur», il regrette d'avoir refusé cette offre de 200M€ ! https://t.co/m7CKjPcZOp — le10sport (@le10sport) April 14, 2026

«Ousmane Dembélé aujourd’hui en Europe, c’est soit le PSG, soit...» « Connaissant la vision du football de Luis Enrique, je ne suis pas forcément inquiet. Maintenant, si j’étais Ousmane Dembélé... Il a été très bon avec le PSG parce que c’est une configuration tactique qui lui convient très bien. Alors s’il veut jouer pour l’argent, il peut aller ailleurs. Mais Ousmane Dembélé aujourd’hui en Europe, c’est soit le PSG, soit le Bayern Munich. Je ne le vois pas ailleurs. Cette façon de jeu lui convient très bien » a d’abord expliqué Benoît Tremoulinas dans L’Equipe de Greg.