Mercato - PSG : Fabrizio Romano jette un froid pour ce joueur de l’équipe de France !

Alexis Brunet

Depuis quelque temps, le PSG s’est fait une spécialité de recruter des joueurs français, avec notamment Ousmane Dembélé comme grosse réussite. Dernièrement, certaines sources affirmaient que le club de la capitale avait d’ailleurs envie de mettre la main sur un nouveau joueur de Didier Deschamps. Fabrizio Romano a livré quelques informations sur le sujet et il n’est pas très optimiste.

Contrairement à l’année dernière, le PSG devrait se montrer plus actif lors du mercato estival. Le club de la capitale aura besoin de régénérer son effectif, lui qui sortira d’une deuxième saison assez éprouvante, ponctuée par la Coupe du monde qui aura lieu dans quelques mois. Le champion de France a déjà commencé à étudier certaines pistes et l’une d’entre elles mènerait à un joueur de Didier Deschamps.

Mercato - PSG : «Tous les grands clubs le veulent», ce joueur affole l'Europe... mais vous ne le connaissez pas encore ! https://t.co/e0CFENbwDn — le10sport (@le10sport) April 14, 2026

Un nouveau Bleu au PSG ? Après Ousmane Dembélé, Lucas Chevalier, Désiré Doué, Bradley Barcola, Lucas Hernandez et Warren Zaïre-Emery, le PSG pourrait bien décider de miser sur un nouveau joueur de l’équipe de France. En effet, selon certaines sources, le club de la capitale serait attiré par un certain Eduardo Camavinga, qui évolue au Real Madrid depuis 2020 et qui est âgé de 23 ans. Il n’est toutefois pas un titulaire indiscutable en Espagne et il pourrait donc se laisser tenter par un retour en France, lui qui a été formé du côté de Rennes.