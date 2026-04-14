Mercato - PSG : Fabrizio Romano jette un froid pour ce joueur de l’équipe de France !

Depuis quelque temps, le PSG s’est fait une spécialité de recruter des joueurs français, avec notamment Ousmane Dembélé comme grosse réussite. Dernièrement, certaines sources affirmaient que le club de la capitale avait d’ailleurs envie de mettre la main sur un nouveau joueur de Didier Deschamps. Fabrizio Romano a livré quelques informations sur le sujet et il n’est pas très optimiste.
Contrairement à l’année dernière, le PSG devrait se montrer plus actif lors du mercato estival. Le club de la capitale aura besoin de régénérer son effectif, lui qui sortira d’une deuxième saison assez éprouvante, ponctuée par la Coupe du monde qui aura lieu dans quelques mois. Le champion de France a déjà commencé à étudier certaines pistes et l’une d’entre elles mènerait à un joueur de Didier Deschamps.
Un nouveau Bleu au PSG ?
Après Ousmane Dembélé, Lucas Chevalier, Désiré Doué, Bradley Barcola, Lucas Hernandez et Warren Zaïre-Emery, le PSG pourrait bien décider de miser sur un nouveau joueur de l’équipe de France. En effet, selon certaines sources, le club de la capitale serait attiré par un certain Eduardo Camavinga, qui évolue au Real Madrid depuis 2020 et qui est âgé de 23 ans. Il n’est toutefois pas un titulaire indiscutable en Espagne et il pourrait donc se laisser tenter par un retour en France, lui qui a été formé du côté de Rennes.
Fabrizio Romano donne des informations sur Camavinga et le PSG
Le mercato estival n’a pas encore ouvert ses portes, mais Fabrizio Romano commence déjà à donner ses informations sur les transferts. Selon le célèbre journaliste italien, le PSG n’aurait pour le moment pas comme projet de recruter Eduardo Camavinga, comme il l’a révélé à travers une vidéo postée sur sa chaîne YouTube. « Concernant Camavinga, encore une fois, beaucoup de questions sur le Paris Saint-Germain. Je ne suis pas au courant que le Paris Saint-Germain travaille activement sur un transfert de Camavinga à ce jour. Nous verrons plus tard. Ensuite, des clubs de Premier League ont déjà commencé à passer des coups de fil pour comprendre la situation de Camavinga, mais, pour l’instant, c’est tout. »