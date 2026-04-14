Mercato - PSG : «C'était une grosse erreur», il regrette d'avoir refusé cette offre de 200M€ !

Amadou Diawara

Lors de l'été 2024, le PSG aurait formulé une offre à hauteur de 200M€ pour recruter deux joueurs d'un même club. Toutefois, le club de la capitale s'est fait recaler. Près de deux ans plus tard, le président du club en question affirme qu'il aurait dû accepter la proposition parisienne.

Alors qu'ils brillaient du côté du Napoli, Khvicha Kvaratskhelia et Victor Osimhen ont séduit le PSG. A tel point que le club de la capitale a formulé une offre d'environ 200M€ pour les recruter, et ce, lors de l'été 2024. Toutefois, Aurelio De Laurentiis a recalé la direction du PSG. Et finalement, Victor Osimhen a rejoint Galatasaray sous la forme d'un prêt, avant d'être vendu pour une somme proche de 75M€ ; tandis que Khvicha Kvaratskhelia a rejoint le PSG en janvier 2025 pour un montant avoisinant les 80M€.

Mercato - PSG : Le nouveau crack de Luis Enrique va couter 106M€ ? https://t.co/O71q2TfC6L — le10sport (@le10sport) April 14, 2026

«Nous avons reçu une offre de 200M€ du PSG» Lors d'un entretien accordé au New York Times, Aurelio De Laurentiis a avoué qu'il aurait dû accepter l'offre du PSG pour le double transfert de Victor Osimhen et de Khvicha Kvaratskhelia. « Quand Antonio Conte est arrivé, nous avons reçu une offre de 200M€ du PSG et d’autres clubs pour vendre Victor Osimhen et Khvicha Kvaratskhelia ensemble. Conte nous a dit que nous pouvions vendre Osimhen, mais surtout pas Kvara. C’était une grosse erreur, car j’ai ensuite eu de gros problèmes avec le père et agent de Kvara », a reconnu le président du Napoli.