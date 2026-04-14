Mercato - PSG : Le nouveau crack de Luis Enrique va couter 106M€ ?

Amadou Diawara

Très performant dans son club, ce crack de 16 ans aurait alarmé la direction du PSG. En effet, les hautes sphères parisiennes voudraient s'attacher les services d'une pépite brésilienne. Toutefois, le PSG va devoir casser sa tirelire pour parvenir à ses fins. En effet, le joueur serait évalué à 106M€ environ.

Depuis l'été 2023, le PSG a totalement changé sa politique de recrutement. Habitué à recruter les plus grandes stars de la planète, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi a décidé de mettre fin à sa génération bling-bling. Par conséquent, le PSG s'est débarrassé de toutes ses vedettes dans un premier temps. Pour rappel, Lionel Messi, Neymar, Marco Verratti, Sergio Ramos et compagnie ont pris la porte à l'intersaison 2023, avant que Kylian Mbappé ne rejoigne le Real Madrid librement et gratuitement le 1er juillet 2024.

«Ils vont les gifler» : Le scénario au PSG qui agace sur RMC ! https://t.co/KOjhQySEA3 — le10sport (@le10sport) April 14, 2026

PSG : Eduardo Conceição est évalué à 106M€ Depuis quelques années, les têtes pensantes du PSG s'efforcent de construire un groupe à la fois jeune et fort. Ainsi, les Parisiens ne recrutent plus que des joueurs de moins de 24 ans, et quand ils peuvent s'offrir de belles pépites en devenir, ils n'hésitent pas à le faire. La dernière en date étant Dro Fernandez. Alerté par la situation du crack de 18 ans, qui disposait d'une clause libératoire fixée à 6M€, le PSG a finalisé un transfert à hauteur de 8M€ avec le FC Barcelone lors du dernier mercato hivernal. De cette manière, les Franciliens ont maintenu leurs bonne relations avec les Blaugrana. Et alors que Dro Fernandez prend toujours ses marques au Parc des Princes, le PSG aurait déjà déniché son prochain phénomène.