Tensions au PSG : Ce départ qui pourrait avoir de grosses conséquences !

Alexis Brunet

Cet été, certains Parisiens pourraient aller voir ailleurs et il va donc falloir les remplacer. Toutefois, il n’a pas fallu attendre les beaux jours pour que des départs se produisent du PSG. Dernièrement, un profil très important a décidé de s’en aller sur fond de tensions au sein du club de la capitale et cela pourrait avoir de grosses conséquences.

Ce mardi, le PSG va jouer le match le plus important de sa saison jusque-là. Après sa victoire 2-0 mercredi dernier, le club de la capitale se rend cette fois sur la pelouse de Liverpool pour son quart de finale retour de Ligue des champions. Les hommes de Luis Enrique disposent donc d’une belle avance mais ils devront se méfier des Reds qui seront revanchards et qui pourront compter sur le soutien d’Anfield qui va sans doute faire beaucoup de bruit.

Mercato - Les «deux scénarios» ont fuité pour Ousmane Dembélé : Le PSG a tranché pour son avenir ? https://t.co/7g22wiHkT7 — le10sport (@le10sport) April 14, 2026

Un entraîneur parisien a rejoint Liverpool Cette rencontre sera assez symbolique pour Bafodé Diakhaby. Comme nous le révèle ce mardi L’Équipe, ce dernier a passé pas moins de 23 ans au PSG, d’abord comme joueur, puis entraîneur des jeunes où il a notamment côtoyé Warren Zaïre-Emery, Senny Mayulu ou bien encore Ethan Mbappé. Il y a quelques semaines, il a décidé de donner un nouveau sens à sa carrière en rejoignant Liverpool. Un départ qui aurait beaucoup fait parler du côté de Paris.