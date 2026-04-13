Clash entre Pierre Ménès et Bertrand Latour : Un joueur du PSG concerné, le journaliste de Canal+ se fait recadrer !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Voilà une brouillle assez inattendue. Une semaine après la diffusion du dernier épisode en date de l'émission du Bridge auquel la star du PSG Achraf Hakimi a pris part, un clash a éclaté entre Pierre Ménès et Bertrand Latour en raison des propos tenus par le sniper du Canal Football Club. Le journaliste s'est pris un taquet de Ménès sur sa chaîne YouTube.

Au début du mois d'avril, avant le week-end de Pâques, Aurélien Tchouaméni présentait le premier épisode de la saison 3 du Bridge avec Sandy Héribert en co-présentatrice ainsi que des invités de marque. Malik Bentalha et Donel Jack'sman d'un côté et Kylian Mbappé ainsi qu'Achraf Hakimi de l'autre. Une émission de près d'une heure et demie au cours de laquelle le défenseur du PSG a notamment parlé de son amitié avec Mbappé, ses débuts compliqués à Paris et sa paternité entre autres. Cependant, Hakimi n'a pas été interrogé sur les accusations de viol dont il fait l'objet et pour lesquelles il a été envoyé en procès.

Le mec n’a rien compris. C’est pas une interview c’est un dialogue entre amis. Pourquoi tant d’aigreur et de jalousie alors que ce sont 2 produits différents. La vraie réponse : près de 5 millions de vues en une semaine. Les gens ont tranché — Pierre Ménès (@PierreMenes) April 12, 2026

«Lâche moi la grappe toi» Ce qui a engendré un sérieux coup de gueule de Bertrand Latour. « Quand vous avez des gens qui vont bientôt, peut-être, être jugés pour viol, et qui risquent 15 ans de prison, et qu'il n'y a pas une question qui est posée dessus ; quand vous avez un capitaine d'une équipe qui a gagné une compétition sur tapis vert, et qui dit très tranquillement qu'il est très content d'avoir gagné, sans qu'on lui demande s'il n'y a pas rien de pire que de gagner dans ces conditions... S'il n'y a pas de relance, pour moi, c'est nul et non avenu, ça ne sert à rien du tout, si ce n'est parler à leur communauté qui les aime déjà ». Une déclaration du journaliste de Canal+ sur RTL qui a fait réagi Pierre Ménès sur X avec ce post. « Le mec n’a rien compris. Ce n'est pas une interview, c’est un dialogue entre amis. Pourquoi tant d’aigreur et de jalousie alors que ce sont deux produits différents. La vraie réponse : près de 5 millions de vues en une semaine. Les gens ont tranché ». Bertrand Latour n'a pas manqué ce message de l'ancienne tête d'affiche du Canal Football Club en s'insurgeant de la sorte. « Lâche moi la grappe toi ». Un message clair.

«Le truc fait 5 millions de vues et le mec dit "il n'y a pas de questions de journalistes, pas de relances" mais ce n'est pas le même produit» Ce lundi, dans le cadre de sa rubrique Face à Pierrot sur sa chaîne YouTube : Pierrot Le Foot, Pierre Ménès a remis une pièce dans la machine en se payant Bertrand Latour. « Aujourd'hui des mecs qui taillent, ils y en a sur tous les médias. Il y a Bruce Grannec qui poursuit son entreprise d'autosuçage de Messi et d'autodestruction de Mbappé. Tu as Bertrand Latour avec qui je me suis écharpé encore hier pour sa sortie sur The Bridge. (il souffle) Je fais une parenthèse, le mec n'a donc pas compris le concept de l'émission qui est une discussion entre joueurs, personnalités du spectacle, les mecs sont bien dans leur cocon, ils déconnent. Le truc fait 5 millions de vues et le mec dit "il n'y a pas de questions de journalistes, pas de relances" mais ce n'est pas le même produit. On ne parle pas de la même chose ».