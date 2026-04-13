Pierre Ménès et Bertrand Latour : Le clash sorti de nulle part !

Amadou Diawara

Sur les réseaux sociaux, Pierre Ménès et Bertrand Latour se sont clashés. En effet, le premier a répondu à une vidéo publiée par RTL, où on voit le second se prononcer sur l'échange entre Kylian Mbappé et Achraf Hakimi dans le programme The Bridge. Et visiblement, Bertrand Latour n'a pas du tout apprécié le commentaire de Pierre Ménès.

Kylian Mbappé et Achraf Hakimi ont accepté l'invitation d'Aurélien Tchouameni. En effet, les deux amis étaient présents dans le dernier numéro de The Bridge, racontant de belles anecdotes sur leur vie professionnelle et personnelle. Dans une vidéo publiée par RTL France sur X, Bertrand Latour a donné son avis sur la communication d'Achraf Hakimi et de Kylian Mbappé face à Aurélien Tchoumeni.

Lâche moi la grappe toi — Bertrand Latour (@LatourBertrand) April 12, 2026

«Le mec n’a rien compris» « Kylian Mbappé et Achraf Hakimi dans The Bridge ? C'est évidemment une opération de communication, mais ça l'est toujours, quand bien même ils accordent une interview plus classique à des journalistes. Mais pour moi, ça n'a aucune valeur, puisque les questions qui sont en droit d'être posées ne le sont pas, ou les relances n'interviennent pas, parce que ce ne sont pas des gens dont c'est le métier ; et l'intérêt, c'est qu'ils soient visibles et qu'ils en disent le moins possible. Quand vous avez des gens qui vont bientôt, peut-être, être jugés pour viol, et qui risquent 15 ans de prison, et qu'il n'y a pas une question qui est posée dessus ; quand vous avez un capitaine d'une équipe qui a gagné une compétition sur tapis vert, et qui dit très tranquillement qu'il est très content d'avoir gagné, sans qu'on lui demande s'il n'y a pas rien de pire que de gagner dans ces conditions... S'il n'y a pas de relance, pour moi, c'est nul et non avenu, ça ne sert à rien du tout, si ce n'est parler à leur communauté qui les aime déjà », a pesté Bertrand Latour. Ce qui n'a pas manqué de faire réagir Pierre Ménès.