Une vieille connaissance de Zidane sort du silence : Voilà ce qui attend l'équipe de France !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Zinedine Zidane n'avait pas gardé pour lui son rêve bleu. Dès juin 2022, avant le Mondial au Qatar, le Ballon d'or 98 reconnaissait déjà être particulièrement attiré par le challenge que représente l'équipe de France dans un costume de coach. Le sélectionneur Didier Deschamps a entre temps prolongé son contrat envers la FFF et rendra son tablier en juillet prochain. Zidane est plus que simplement pressenti pour le remplacer, mais à quoi doit-on s'attendre ? Un ex-joueur qui a collaboré avec lui au Real Madrid est sorti du silence.

C'est un secret de polichinelle certes tant il semble être le successeur naturel de Didier Deschamps : Zinedine Zidane devrait être sauf énorme retournement de situation, devenir le sélectionneur de l'équipe de France après la Coupe du monde. Entre le 11 juin et le 19 juillet, « DD » vivra sa « Last Dance » sur le sol américain en tant que coach des Bleus. Un Mondial qui mettra fin à une aventure de 14 années pour Deschamps avec la sélection. Et après ?

"Parfois, il faut être réaliste et se dire que c’est fini…" 🗣️



L’invité exceptionnel du CFC Eden Hazard revient sur le déclin auquel sont confrontés les joueurs en fin de carrière ! 🇧🇪



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«Il t'apporte cette confiance en fait, quand tu es un joueur de foot, tu as besoin de confiance et lui, juste par des petits mots, il te la donne» Zinedine Zidane reprendra le flambeau de l'équipe de France. Eden Hazard était l'invité du Canal Football Club dimanche soir. L'occasion idéale pour le présentateur de l'émission de Canal+, Hervé Mathoux, de l'interroger sur le style de management de Zidane qu'il a connu entre 2019 et 2021 au Real Madrid. « Le souvenir que Zidane m'a laissé comme entraîneur ? Je n'ai pas brillé pendant les deux années au Real quand j'étais avec lui. Ca a été un pur bonheur, mon idole depuis tout petit. Pour avoir pu le côtoyer pendant deux ans, ce n'est pas un entraîneur qui parle beaucoup, il va juste te dire quelques trucs pour te mettre en confiance. Ses entraînements étaient super, toujours avec du ballon, toujours en mouvement. Il t'apporte cette confiance en fait, quand tu es un joueur de foot, tu as besoin de confiance et lui, juste par des petits mots, il te la donne, c'était cool de l'avoir ».