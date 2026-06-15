Mercato : Mourinho pourrait déjà faire une victime au Real Madrid... et ça concerne un Français !

Axel Cornic

Treize ans après son départ, José Mourinho a fait son grand retour au Real Madrid, avec le président Florentino Pérez qui a fait le forcing pour l’avoir sur le banc. Avec lui plusieurs gros noms devraient arriver avec notamment Ibrahima Konaté et Denzel Dumfries, mais certains joueurs pourraient également être poussés vers la sortie.

Un tout nouveau cycle débute au Real Madrid et on connait l’homme qui va le guider, puisque José Mourinho a succédé à Alvaro Arbeloa au poste d’entraineur. Et le Special One a déjà lancé sa révolution, avec la mission de ramener des titres à Madrid après deux saisons blanches.

Camavinga sur le départ Cela passe évidemment par le mercato, puisque plusieurs joueurs semblent déjà avoir signé avec le Real Madrid, comme l’international français Ibrahima Konaté. D’autres ont suivi avec notamment Marc Cucurella qui arrivera de Chelsea, mais on devrait également assister à quelques départs. C’est notamment le cas avec Eduardo Camavinga, qui vite une période très compliquée. Après avoir raté la Coupe du monde 2026, le milieu de terrain ne rentrerait pas dans les plans de Mourinho à en croire la presse espagnole et serait donc poussé vers la sortie.