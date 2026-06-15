OM - Mason Greenwood : Le transfert qui peut tourner au scandale

Axel Cornic

L’avenir de Mason Greenwood est le premier feuilleton de ce mercato estival du côté de l'Olympique de Marseille, avec un départ qui semble se préparer. La presse italienne évoque en effet des discussions plus qu’avancées avec l’AS Roma, qui devrait d’ailleurs bientôt présenter une offre officielle autour des 40M€. Mais d’autres clubs semblent observer de loin la situation...

Est-ce qu’on verra encore Mason Greenwood à l’OM la saison prochaine ? Interrogé après la fin de saison, le principal intéressé a publiquement annoncé qu’il aimerait rester, mais un départ semble être devenu inévitable. D’ailleurs, La Provence a tout récemment révélé que la star anglaise aurait déjà rendu les clés de sa maison à Aix-en-Provence.

Greenwood devrait quitter l’OM Il pourrait bientôt poursuivre sa carrière plus au sud, puisque la presse italienne évoque depuis plusieurs semaines un intérêt prononcé de l’AS Roma. Il Corriere dello Sport a assuré qu’un accord aurait déjà été trouvé entre le club de Serie A et l’entourage de la star de l’OM, avec un contrat de cinq ans et un salaire annuel de 4M€, hors bonus. Les dirigeants prépareraient d’ailleurs une offre avec un prêt payant de 5M€, une obligation d’achat de 25M€ plus 10M€ de bonus facilement atteignables. Un total de 40M€, ce qui est assez éloigné des 50M€ que rêverait d’encaisser Marseille avec le transfert de Greenwood.