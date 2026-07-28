«DD c’est DD et Zizou c’est Zizou» : Nommé sélectionneur, Zidane annonce déjà du changement en équipe de France par rapport à Deschamps

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Officiellement intronisé sélectionneur des Bleus ce mardi, succédant ainsi à Didier Deschamps, Zinédine Zidane s’est notamment prononcé sur le style qu’il souhaitait donner à l’équipe de France, annonçant déjà du changement par rapport à ses prédécesseurs. Ses débuts auront lieu en septembre avec la Ligue des Nations.

Présenté à la presse ce mardi, Zinédine Zidane a prononcé ses premiers mots comme sélectionneur de l’équipe de France depuis le siège de la FFF. « C'est une joie immense. Je suis heureux de ce qui m'arrive aujourd'hui, je n'ai pas d'autre mot. Je suis contenu, j'ai plein d'émotions en moi. Je suis prêt pour relever le défi, a savouré l’ancien technicien du Real Madrid. J'ai eu des propositions pendant cinq ans pour reprendre un club et je les ai toutes refusées pour la France, car c'est la seule chose que je voulais faire après ma carrière. J'ai connu l'équipe de France gamin, j'ai commencé minimes, j'ai franchi toutes les étapes, jusqu'à la sélection A, le summum, il n'y a pas d'autres mots. J'ai passé ces 4-5 années à attendre ce jour-là. Je suis un peu ému, vous ne pouvez pas le voir mais je suis tout excité, c'est quelque chose de fort pour moi aujourd'hui (ce mardi). Je suis heureux de cette nomination. »

« On va faire différemment » Zinédine Zidane n’a pas échappé aux questions sur l’identité de jeu donnée à son équipe. Sans vouloir trop en dire en attendant le premier rassemblement des Bleus en septembre, le nouveau sélectionneur a toutefois promis du changement. « On va faire différemment, a prévenu Zidane. Laurent Blanc c’était Laurent Blanc, DD c’est DD et Zizou c’est Zizou. Je veux mettre tout en place pour que l’équipe de France continue à gagner. »

« Je suis animé par le jeu » « Le style, vous allez le voir bientôt. On aura le temps d’en parler. Ce que je peux vous dire, c’est que je suis animé par le jeu. J’ai été un N.10. Ce qui m’anime, c’est de marquer des buts. Bien sûr, il faut un équilibre d’équipe... J’ai vécu 25 ans en Espagne, vous savez ce que ça veut dire. Moi sur le terrain j’étais un leader. Aujourd’hui je le deviens par mon expérience, par ce que je crois être comme entraîneur », a ajouté Zinédine Zidane, qui entend s’appuyer sur son passage chez les Merengue pour cette nouvelle expérience : « Oui, ça ressemblera à ce que j’ai fait au Real Madrid. L’équipe de France est la suite pour moi. »