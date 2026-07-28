Rencontre secrète en tête-à-tête à Zinedine Zidane : Philippe Diallo dévoile les coulisses de la signature du nouveau sélectionneur de l'équipe de France

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est désormais officiel, Zinedine Zidane est bel et bien le nouveau sélectionneur de l'équipe de France. Il a été présenté ce mardi lors d'une conférence de presse organisée en présence de Philippe Diallo. Et le président de la Fédération française de football en a profité pour dévoiler les coulisses de la signature de Zizou dont les bases ont été posées par une rencontre secrète entre les deux hommes.

Ce n'est pas une surprise, mais cela reste un évènement. En effet, Zinedine Zidane vient d'être officiellement présenté comme le nouveau sélectionneur de l'équipe de France. L'ancien numéro 10 des Bleus remplace ainsi Didier Deschamps, qui a quitté ses fonctions après 14 ans à la tête des Bleus, à l'issue de la Coupe du monde 2026 conclue par une élimination en demi-finale contre l'Espagne (0-2). Zizou aura donc la lourde tâche de passer après son ancien coéquipier. Mais l'heure est à l'optimisme pour Philippe Diallo.

Philippe Diallo dévoile les coulisses de la signature de Zidane Présent en conférence de presse aux côté de Zinedine Zidane, le président de la FFF n'a effectivement pas caché sa joie et son enthousiasme. « C'est un moment exceptionnel que nous vivons ce matin. Près de 14 ans que la Fédération n'avait pas été confronté à cette situation. Exceptionnel aussi par rapport à la personne assise à côté de moi », s'enflamme Philippe Diallo qui enchaîne en évoquant les coulisses des discussions entre les deux hommes, dévoilant le timing précis : « Lorsqu'en janvier 2025 Didier Deschamps a annoncé qu'il ne souhaiterait pas poursuivre sa mission, j'ai été confronté à une situation inédite. J'ai dû trouver la solution pour faire en sorte de prolonger cet âge d'or du foot français à l'occasion de l'ouverture d'un nouveau cycle. Quand cette réflexion a commencé, j'ai pris un engagement. J'avais dit que la Fédération devait être prête au moment venu. Ce moment est venu et la Fédération est prête ». Un mois après l'annonce de Didier Deschamps, Philippe Diallo a donc rencontré Zinedine Zidane en secret : « J’ai rencontré Zidane en février 2025. Depuis, nous nous sommes vus à plusieurs reprises pour bâtir petit à petit son arrivée et ça a été la rencontre de deux envies. Zinédine est une légende du foot français et depuis de nombreuses années il avait fait savoir qu'un de ses rêves était de diriger l'équipe de France ».

Un contrat de 4 ans pour aller jusqu'à la prochaine Coupe du monde Et sans surprise, un accord a rapidement était trouvé sur les bases d'un contrat de quatre ans qui garantie donc à Zinedine Zidane d'être sur le banc de l'équipe de France au moins jusqu'à la Coupe du monde 2030. « Très rapidement, nous avons pu trouver les accords qui nous permettent de nous présenter devant vous. Après avoir consulté le Comex de la FFF ce matin et de lui avoir soumis la candidature de Zidane, j'ai le privilège, le grand honneur et l'émotion que Zinédine Zidane sera prochain sélectionneur des Bleus pour les quatre années qui viennent (...) jusqu'à la Coupe du monde 2030. Ce contrat prend effet le 1er août prochain et en accord avec le sélectionneur, il présentera l'ensemble de son staff début septembre », explique Philippe Diallo qui conclut en assurant que Zizou n'avait pas hésité : « C'est beaucoup de fierté et de responsabilité, car quand on sort de telles années il faut retrouver une personne de confiance pour continuer sur ce chemin. Quand j'ai rencontré Zinédine en février 2025, il m'a dit "président, je sais comment gagner". J'ai senti quelqu'un qui avait l'envie et cette confiance pour faire gagner les Bleus ».