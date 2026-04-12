Zinedine Zidane : La grande première impossible à oublier, «la nuit avait été agitée»

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Aujourd’hui entraîneur, Zinedine Zidane a marqué l’histoire du football en tant que joueur. Considéré comme l’un des plus grands ayant exercé ce sport, le Français a laissé une trace indélébile chez ses coéquipiers, mais aussi chez ses adversaires. En effet, affronter Zidane est un souvenir difficile à oublier pour beaucoup.

Ayant écrit les plus belles pages de son histoire avec le Real Madrid, Zinedine Zidane a évolué précédemment à la Juventus, mais aussi à Bordeaux et à l’AS Cannes, là où tout avait commencé pour lui chez les professionnels. En France, Zizou avait débuté à se faire un nom et on avait ainsi pu se rendre compte de son immense potentiel. Ses adversaires également. Ça a été le cas de Thierry de Neef, qui avait affronté Zidane avec l’OGC Nice contre Bordeaux, pour ses débuts en Première Division.

Mercato - OM : Zinedine Zidane n’est jamais venu, «j’ai mes bonnes raisons» https://t.co/vNznenxdAB — le10sport (@le10sport) April 12, 2026

« Je me suis retrouvé face à Zidane qui était en pleine ascension » En 1994, Thierry de Neef était transféré de Sedan vers l’OGC Nice. L’occasion pour lui de découvrir la première division français alors qu’il évoluait à l’échelon inférieur. Et voilà que pour son premier match avec les Aiglons, il s’est retrouvé face à Zinedine Zidane. « C’est avec Nice que j’ai aussi joué mon premier match de D1, à Bordeaux. Moi, le petit joueur qui arrivais de la Guyane, je me suis retrouvé face à Zidane qui était en pleine ascension. Albert Emon me l’avait annoncé la veille du match. Autant vous dire que la nuit avait été agitée. On a perdu 1-0 mais on n’avait pas été ridicules. Et Zizou n’avait pas été décisif, donc j’avais fait le travail ! », a raconté Thierry de Neef pour Nice Matin.