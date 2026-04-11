Zinedine Zidane a choqué Luis Enrique : Un témoin raconte !

Aujourd’hui à la tête du Paris Saint-Germain, Luis Enrique conserve une affection particulière pour le FC Barcelone, club qu’il a dirigé après y avoir évolué. L’Espagnol a donc pu croiser la route de Zinedine Zidane, qui lui a fait forte impression comme l’avait dévoilé un témoin de l’époque.
Pressenti pour prendre la succession de Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France, Zinedine Zidane a marqué toute une génération comme joueur. Les supporters se souviennent encore de la technique de l’ancien meneur de jeu, qui a également marqué ses adversaires de l’époque, dont un certain Luis Enrique, aujourd’hui entraineur du PSG.
Quand Luis Enrique était impressionné par Zinedine Zidane
Interrogé en 2024 par L’Équipe, Philippe Christanval s’était souvenu de la réaction des joueurs du FC Barcelone lors des Clásico face au Real Madrid. « J'ai quand même évolué avec de grands joueurs. Mais "Zizou" avait une facilité technique et une vision du jeu largement au-dessus de la moyenne, avait confié l’ancien joueur du Barça (2001-2003). Après, ce qui m'a véritablement marqué, c'est le regard des grands joueurs avec lesquels j'évoluais au Barça (2001-2003), Rivaldo, Xavi, Carles Puyol, Luis Enrique. Quand on rentrait au vestiaire après un Clasico, eux-mêmes étaient impressionnés par sa qualité ! »
« Zidane était impressionnant à voir »
Pour l’ancien international français, Zinedine Zidane est tout simplement le meilleur joueur qu’il a côtoyé sur un terrain, comme coéquipier (en équipe de France) ou adversaire. « À mes débuts à Monaco, on avait joué la demi-finale de la Ligue des champions contre la Juve. Au milieu de terrain, il était impressionnant à voir, d'une facilité technique, s’était souvenu celui qui a également porté le maillot de l’OM durant sa carrière. On jouait notre vie à Turin (à l'aller, 1-4, 1er avril 1998 ; retour : 3-2). À l'époque, la Juve était la meilleure équipe d'Europe. Notre entraîneur, Jean Tigana, avait un peu la pression et avait fait en sorte que beaucoup de nos adversaires soient pris en individuelle : Alessandro Del Piero, Filippo Inzaghi et Zizou, qui était marqué par Martin Djetou, un monstre, un guerrier, très difficile à jouer au duel. Mais, franchement, Zidane, comment il s'amusait alors qu'il avait un client en face de lui ! »