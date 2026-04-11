Zinedine Zidane a choqué Luis Enrique : Un témoin raconte !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Aujourd’hui à la tête du Paris Saint-Germain, Luis Enrique conserve une affection particulière pour le FC Barcelone, club qu’il a dirigé après y avoir évolué. L’Espagnol a donc pu croiser la route de Zinedine Zidane, qui lui a fait forte impression comme l’avait dévoilé un témoin de l’époque.

Pressenti pour prendre la succession de Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France, Zinedine Zidane a marqué toute une génération comme joueur. Les supporters se souviennent encore de la technique de l’ancien meneur de jeu, qui a également marqué ses adversaires de l’époque, dont un certain Luis Enrique, aujourd’hui entraineur du PSG.

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Quand Luis Enrique était impressionné par Zinedine Zidane Interrogé en 2024 par L’Équipe, Philippe Christanval s’était souvenu de la réaction des joueurs du FC Barcelone lors des Clásico face au Real Madrid. « J'ai quand même évolué avec de grands joueurs. Mais "Zizou" avait une facilité technique et une vision du jeu largement au-dessus de la moyenne, avait confié l’ancien joueur du Barça (2001-2003). Après, ce qui m'a véritablement marqué, c'est le regard des grands joueurs avec lesquels j'évoluais au Barça (2001-2003), Rivaldo, Xavi, Carles Puyol, Luis Enrique. Quand on rentrait au vestiaire après un Clasico, eux-mêmes étaient impressionnés par sa qualité ! »