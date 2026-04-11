Mercato - PSG : «L’un des meilleurs du monde» va bientôt signer à Paris ?

Pierrick Levallet

Le PSG devrait vivre des prochains mois assez animés. Le club de la capitale prépare déjà son recrutement pour cet été. Mais en parallèle, les dirigeants parisiens s’occuperaient de certains dossiers en interne. Les champions d’Europe 2025 travailleraient notamment sur la signature de « l’un des meilleurs du monde ».

Le PSG risque de vivre un mercato plutôt animé. Les dirigeants parisiens s’activeraient déjà pour le recrutement estival afin d’offrir de nouvelles solutions à Luis Enrique pour la saison prochaine. En parallèle, le club de la capitale voudrait régler d’autres dossiers en interne. Les champions d’Europe 2025 travailleraient notamment sur l’éventuelle signature d’un élément considéré comme « l’un des meilleurs du monde ».

Une légende du PSG veut signer un improbable retour, c’est possible ! https://t.co/eP5wUrbAdK — le10sport (@le10sport) April 11, 2026

«Le PSG reste optimiste comme depuis toujours» Le PSG continuerait en effet de croire en une prolongation de Luis Enrique. « Il est l’un des meilleurs entraîneurs du monde, si ce n’est le meilleur. Il fait un travail incroyable au PSG, ce qu’il n’oublie pas, avec Luis Campos qui a signé les joueurs avec le président Nasser Al-Khelaïfi. Luis Enrique reste une part cruciale du projet. Ce que je peux dire, c’est que le PSG reste optimiste [sur sa prolongation]. Rien n’a encore été signé, mais le PSG reste optimiste comme depuis toujours sur ce dossier » a d’ailleurs expliqué Fabrizio Romano sur sa chaîne YouTube.