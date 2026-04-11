Mercato - PSG : «L’un des meilleurs du monde» va bientôt signer à Paris ?

Le PSG devrait vivre des prochains mois assez animés. Le club de la capitale prépare déjà son recrutement pour cet été. Mais en parallèle, les dirigeants parisiens s’occuperaient de certains dossiers en interne. Les champions d’Europe 2025 travailleraient notamment sur la signature de « l’un des meilleurs du monde ».
Le PSG risque de vivre un mercato plutôt animé. Les dirigeants parisiens s’activeraient déjà pour le recrutement estival afin d’offrir de nouvelles solutions à Luis Enrique pour la saison prochaine. En parallèle, le club de la capitale voudrait régler d’autres dossiers en interne. Les champions d’Europe 2025 travailleraient notamment sur l’éventuelle signature d’un élément considéré comme « l’un des meilleurs du monde ».
«Le PSG reste optimiste comme depuis toujours»
Le PSG continuerait en effet de croire en une prolongation de Luis Enrique. « Il est l’un des meilleurs entraîneurs du monde, si ce n’est le meilleur. Il fait un travail incroyable au PSG, ce qu’il n’oublie pas, avec Luis Campos qui a signé les joueurs avec le président Nasser Al-Khelaïfi. Luis Enrique reste une part cruciale du projet. Ce que je peux dire, c’est que le PSG reste optimiste [sur sa prolongation]. Rien n’a encore été signé, mais le PSG reste optimiste comme depuis toujours sur ce dossier » a d’ailleurs expliqué Fabrizio Romano sur sa chaîne YouTube.
«Luis Enrique avance dans ses discussions avec le PSG»
« Il aura un nouveau contrat, avec un salaire augmenté et avec la main mise sur le projet du PSG, avec Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi tous ensemble. Luis Enrique avance dans ses discussions avec le PSG pour un nouveau contrat jusqu’en 2030. Les discussions sont très positives. Le PSG est optimiste quant au fait de boucler le dossier avant la fin de saison » a ensuite ajouté le journaliste spécialiste du mercato. Reste maintenant à voir si le PSG saura clore le dossier de Luis Enrique lors des prochaines semaines.