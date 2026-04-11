Mercato : Paul Pogba lâche une grosse information sur son avenir !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Quatre mois après son dernier match, Paul Pogba a fait son retour à la compétition vendredi, lors de la défaite de l’AS Monaco sur le pelouse du Paris FC (4-1). Malgré ce mauvais résultat, le milieu de terrain âgé de 33 ans était tout de même content d’avoir pu rejouer quelques minutes et en a aussi profité pour faire une annonce sur son avenir.

Déjà de retour dans le groupe le week-end dernier lors de la réception de l’OM (2-1), Paul Pogba a pu disputer ses premières minutes depuis le 5 décembre dernier vendredi sur la pelouse du Paris FC (4-1). C’est seulement son quatrième match officiel avec l’AS Monaco cette saison, lui qui avait disputé une trentaine de minutes en tout avant cette rencontre.

« Je me sens très très bien » « C’est toujours bien de revenir sur les terrains et essayer d’aider mon équipe. Les applaudissements ? Ça m’a fait chaud au cœur. Après, bien sûr, j’étais concentré sur mon match, mais je les ai bien entendus et ça fait vraiment plaisir », a confié Paul Pogba en zone mixte au micro de RMC Sport. « Je me sens très très bien. J'étais avec le groupe, maintenant j'essaie de gratter mes minutes et de revenir vraiment en forme, c'est le plus important. Je pense que ça va venir avec le temps. »