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480M€ investis sur le mercato : Le tacle inattendu de l’OM !

480M€ investis sur le mercato : Le tacle inattendu de l’OM !
Hugo Chirossel -
Journaliste
Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

S’il ne prendra officiellement ses fonctions qu’à partir du mois de juillet, Stéphane Richard a été intronisé en tant que nouveau président de l’OM vendredi. Présent en conférence de presse, l’ancien PDG d’Orange a été interrogé sur les moyens financiers que Marseille aurait à sa disposition et en a profité pour envoyer un petit tacle à un autre club et ses 480M€ investis lors du dernier mercato estival.

La nouvelle s’était déjà ébruitée, mais Frank McCourt a organisé une conférence de presse afin de présenter le futur président de l’OM vendredi. Il s’agit de Stéphane Richard, ancien PDG d’Orange, qui prendra officiellement ses fonctions à partir du mois de juillet, mais sera tout de même impliqué dans les décisions importantes que le club aura à prendre d’ici-là.

« C'était clair que c'était l'homme pour ce projet »

Un choix que le propriétaire de l’OM a expliqué : « Le nom de Stéphane a fait surface assez rapidement parce que je le connaissais, sa belle carrière, le fait qu'il soit familier avec l'OM et son amour pour l'OM. On s'est rencontré à Londres pour diner, j'ai réussi à accomplir plus que ce à quoi je m'attendais en un diner. Je l'a épuisé avec mes questions et il y a très bien répondu et c'était très clair pour moi après ce dîner. C'était clair que c'était l'homme pour ce projet. »

La petite pique de Stéphane Richard à Liverpool

Stéphane Richard quant à lui a notamment été interrogé sur les moyens financiers qu’il aurait à sa disposition la saison prochaine, forcément conditionnés à une qualification en Ligue des champions. Mais pour illustrer que cela n’était pas suffisant pour performer, le nouveau président l’OM a alors envoyé une petite pique… à Liverpool. « L'OM fait partie de ce petit groupe de clubs qui doit jouer la Ligue des champions tous les ans, c'est-à-dire dans le top 3 de Ligue 1. Je pense que ça a toujours été l'ambition et elle est clairement réaffirmée. Mais ce n'est pas seulement une question de moyens. Certains clubs ont mis des moyens colossaux, comme Liverpool qui a investi 480 millions d'euros l'été dernier, tout ça pour se retrouver... Je ne dirais pas dans une situation d'échec, il ne faut pas exagérer, mais il y a beaucoup de déception », a-t-il déclaré.

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