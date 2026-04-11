480M€ investis sur le mercato : Le tacle inattendu de l’OM !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

S’il ne prendra officiellement ses fonctions qu’à partir du mois de juillet, Stéphane Richard a été intronisé en tant que nouveau président de l’OM vendredi. Présent en conférence de presse, l’ancien PDG d’Orange a été interrogé sur les moyens financiers que Marseille aurait à sa disposition et en a profité pour envoyer un petit tacle à un autre club et ses 480M€ investis lors du dernier mercato estival.

La nouvelle s’était déjà ébruitée, mais Frank McCourt a organisé une conférence de presse afin de présenter le futur président de l’OM vendredi. Il s’agit de Stéphane Richard, ancien PDG d’Orange, qui prendra officiellement ses fonctions à partir du mois de juillet, mais sera tout de même impliqué dans les décisions importantes que le club aura à prendre d’ici-là.

🚨 𝗟𝗘𝗦 𝗖𝗟𝗜𝗖𝗛𝗘́𝗦 𝗣𝗔𝗥𝗜𝗦𝗜𝗘𝗡𝗦 𝗦𝗨𝗥 𝗠𝗔𝗥𝗦𝗘𝗜𝗟𝗟𝗘 𝗜𝗡𝗦𝗨𝗣𝗣𝗢𝗥𝗧𝗘𝗡𝗧 𝗟𝗘 𝗡𝗢𝗨𝗩𝗘𝗔𝗨 𝗣𝗥𝗘́𝗦𝗜𝗗𝗘𝗡𝗧 𝗗𝗘 𝗟’𝗢𝗠 ! 😡



« Je sais comment on voit Marseille dans la capitale, où j'ai vécu 40 ans, 𝗜𝗟 𝗬 𝗔 𝗗𝗘𝗦 𝗖𝗟𝗜𝗖𝗛𝗘́𝗦, 𝗨𝗡 𝗣𝗘𝗨… pic.twitter.com/Zn6ACi0UtP — Actu Foot (@ActuFoot_) April 10, 2026

« C'était clair que c'était l'homme pour ce projet » Un choix que le propriétaire de l’OM a expliqué : « Le nom de Stéphane a fait surface assez rapidement parce que je le connaissais, sa belle carrière, le fait qu'il soit familier avec l'OM et son amour pour l'OM. On s'est rencontré à Londres pour diner, j'ai réussi à accomplir plus que ce à quoi je m'attendais en un diner. Je l'a épuisé avec mes questions et il y a très bien répondu et c'était très clair pour moi après ce dîner. C'était clair que c'était l'homme pour ce projet. »