480M€ investis sur le mercato : Le tacle inattendu de l’OM !

S’il ne prendra officiellement ses fonctions qu’à partir du mois de juillet, Stéphane Richard a été intronisé en tant que nouveau président de l’OM vendredi. Présent en conférence de presse, l’ancien PDG d’Orange a été interrogé sur les moyens financiers que Marseille aurait à sa disposition et en a profité pour envoyer un petit tacle à un autre club et ses 480M€ investis lors du dernier mercato estival.
La nouvelle s’était déjà ébruitée, mais Frank McCourt a organisé une conférence de presse afin de présenter le futur président de l’OM vendredi. Il s’agit de Stéphane Richard, ancien PDG d’Orange, qui prendra officiellement ses fonctions à partir du mois de juillet, mais sera tout de même impliqué dans les décisions importantes que le club aura à prendre d’ici-là.
« C'était clair que c'était l'homme pour ce projet »
Un choix que le propriétaire de l’OM a expliqué : « Le nom de Stéphane a fait surface assez rapidement parce que je le connaissais, sa belle carrière, le fait qu'il soit familier avec l'OM et son amour pour l'OM. On s'est rencontré à Londres pour diner, j'ai réussi à accomplir plus que ce à quoi je m'attendais en un diner. Je l'a épuisé avec mes questions et il y a très bien répondu et c'était très clair pour moi après ce dîner. C'était clair que c'était l'homme pour ce projet. »
La petite pique de Stéphane Richard à Liverpool
Stéphane Richard quant à lui a notamment été interrogé sur les moyens financiers qu’il aurait à sa disposition la saison prochaine, forcément conditionnés à une qualification en Ligue des champions. Mais pour illustrer que cela n’était pas suffisant pour performer, le nouveau président l’OM a alors envoyé une petite pique… à Liverpool. « L'OM fait partie de ce petit groupe de clubs qui doit jouer la Ligue des champions tous les ans, c'est-à-dire dans le top 3 de Ligue 1. Je pense que ça a toujours été l'ambition et elle est clairement réaffirmée. Mais ce n'est pas seulement une question de moyens. Certains clubs ont mis des moyens colossaux, comme Liverpool qui a investi 480 millions d'euros l'été dernier, tout ça pour se retrouver... Je ne dirais pas dans une situation d'échec, il ne faut pas exagérer, mais il y a beaucoup de déception », a-t-il déclaré.