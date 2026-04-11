Il annonce en direct le nom du «seul le club» qui va faire changer d'avis Didier Deschamps !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Sélectionneur de l’équipe de France depuis 2012, Didier Deschamps quittera son poste à l’issue de la Coupe du monde 2026, très certainement pour laisser sa place à Zinedine Zidane. Reste à savoir quelle sera la suite pour le technicien français et s’il serait ouvert à l’idée de de nouveau prendre les rênes d’un club. En ce sens, un journaliste estime qu’un seul pourrait le convaincre.

Didier Deschamps pourrait avoir une sacrée opportunité après avoir quitté son poste de sélectionneur de l’équipe de France. D’après les informations de RMC Sport, l’ancien entraîneur de l’OM est sur la short-list du Real Madrid dans l’optique de la saison prochaine afin de remplacer Alvaro Arbeloa.

Didier Deschamps : Un proche de Zidane pourrait l’aider à rejoindre le Real Madrid ! https://t.co/FbQVCOOc5b — le10sport (@le10sport) April 11, 2026

« Avoir un entraîneur français qui entraîne le plus grand club du monde, c'est déjà une fierté » « Déjà, rien que le fait d'avoir un entraîneur français qui entraîne le plus grand club du monde, c'est déjà une fierté. Ce fut le cas avec Zidane, et on devrait être fier, rien qu'en pensant à cette idée-là. Deuxièmement, qu'est-ce qui pourrait exciter déjà après avoir entraîné l'une des plus grandes sélections au monde ? Parce qu'il ne faut pas oublier que Deschamps aimait ce rythme-là, de ne plus être au quotidien avec un club », a réagi Karim Bennani sur le plateau de L’Équipe de Greg.