Didier Deschamps : Un proche de Zidane pourrait l’aider à rejoindre le Real Madrid !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Sélectionneur de l'Equipe de France depuis 2012, Didier Deschamps ne semble pas avoir envie de prendre sa retraite tout de suite après. L'ancien champion du monde pourrait reprendre du service dans un grand club. Le Real Madrid serait déjà sur le coup et il pourrait aussi bénéficier de l'aide d'un nom très connu du club que Zinedine Zidane et lui même connaissent bien...

Après le Mondial, Didier Deschamps pourra s'engager avec une autre équipe pour la suite de sa carrière. Au vu de son palmarès, beaucoup de grands clubs pourraient tenter de le recruter. Au Real Madrid, les attentes sont très élevées et l'équipe déçoit depuis deux saisons en étant incapable de gagner des grands titres. Deschamps présente de nombreux avantages et il connaît bien le préparateur physique du club espagnol.

Didier Deschamps approché par le PSG ? Les révélations dans la presse ! https://t.co/WShdTI1cK4 — le10sport (@le10sport) April 10, 2026

Deschamps très attendu au Real Madrid ? Après le départ de Carlo Ancelotti, le Real Madrid a choisi Xabi Alonso pour relever la tête. Mais l'entraîneur espagnol a déjà été remplacé par Alvaro Arbeloa et le constat n'est pas forcément meilleur. Le club cherche donc un entraîneur capable de remettre le club espagnol sur le droit chemin et le nom de Didier Deschamps aurait déjà été cité. « Sur le profil, le nom de Didier Deschamps correspond au type de noms qu’on attend quand on parle d’un futur entraîneur du Real Madrid. Et ce genre de profil, il n’y en a pas 10 000 dans le football mondial, donc évidemment que ça pourrait correspondre à un club comme le Real Madrid » confirme Edgar Groleau, envoyé spécial à Madrid pour RMC dans le podcast After Espagne.