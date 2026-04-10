Mercato - PSG : La question d’argent qui va faire les affaires de Paris pour un transfert ?

Pierrick Levallet

Le PSG devrait vivre un été 2026 assez animé sur le mercato. Le club de la capitale voudrait offrir de nouvelles options à Luis Enrique pour la saison prochaine. Les dirigeants parisiens exploreraient donc déjà quelques pistes, et viendraient d’en activer une nouvelle ces dernières heures. Une question d’argent pourrait d’ailleurs faire les affaires des Rouge-et-Bleu sur ce dossier.

Le PSG devrait se montrer plutôt actif sur le mercato cet été. La formation parisienne a visiblement pris conscience des limites de son effectif, surtout en cas de pépin physique. De ce fait, le club de la capitale entendrait recruter afin de combler les lacunes du groupe de Luis Enrique. Plusieurs noms ont ainsi déjà été évoqués chez les Rouge-et-Bleu. Et ces dernières heures, une nouvelle piste viendrait d’être activée.

Transferts - Une nouvelle star au PSG ? Son agent lâche une réponse dans la presse ! https://t.co/LE0ZwSABlp — le10sport (@le10sport) April 10, 2026

Le PSG active une nouvelle piste en Premier League Après Enzo Fernandez (Chelsea) et Bruno Fernandes (Manchester United), le PSG explorerait une autre option en Premier League. Les champions d’Europe 2025 seraient en effet intéressés pas les services de Morgan Rogers. Élément clé d’Aston Villa, l’international anglais pourrait être convoqué par Thomas Tuchel pour la Coupe du monde 2026. Le milieu offensif de 23 ans (10 buts et 7 passes décisives en 45 matchs toutes compétitions confondues cette saison) pourrait donc quitter les Villans à l’issue de l’exercice 2025-2026. Et une question d’argent pourrait faire les affaires du PSG sur ce dossier.