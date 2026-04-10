Un attaquant du PSG se lâche : Luis Enrique va adorer sa réponse !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

La saison dernière, Luis Enrique a démontré sa faculté à s'appuyer sur un groupe restreint, ce qui a pu avoir un impact sur la gestion de certains joueurs. Mais l'entraîneur du PSG ne rate jamais une occasion d'encenser ses protégés, et la déclaration de l'un d'entre eux devrait lui plaire.

Depuis le début de la saison, Gonçalo Ramos se contente d'un temps de jeu assez faible compte tenu de l'immense concurrence dans le secteur offensif du PSG. Mais cela ne l'empêche pas de se mettre en valeur. Et pour cause, l'international portugais s'est imposé comme un véritable supersub comme en témoigne son nouveau but quelques minutes après son entrée en jeu contre Toulouse. Ce qui lui avait valu les louanges de Luis Enrique.

🤝🔴🔵 Gonçalo Ramos continue de se plaire au PSG :



« Je joue à un poste où tout repose sur les buts, mais mon travail consiste à me concentrer sur ce que je peux contrôler. »



« Je ne contrôle pas si je joue plus ou moins, et ça ne vaut pas la peine de gaspiller mon énergie et… pic.twitter.com/hOz4ZBag98 — ParisSG INFOS (@Paris_sginfos) April 10, 2026

Gonçalo Ramos évoque sa situation au PSG « Aujourd’hui (le 3 avril, ndlr), Gonçalo Ramos a joué cinq minutes et il marque. Il se bat tout le temps, c’est incroyable. C’est injuste ce que je fais avec lui, mais il montre que je me trompe. C’est un peu comme un Tetris, parce que les joueurs ont l’intention et la qualité pour aider l’équipe », confiait l'entraîneur du PSG au micro de Ligue1+. Et la dernière sortie de Gonçalo Ramos devrait encore renforcer son sentiment.