Un attaquant du PSG efface Kylian Mbappé : Les statistiques sont impressionnantes !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis qu'il a quitté le PSG, Kylian Mbappé a vu son ancien club empiler les trophées et compenser son absence de manière collective. D'ailleurs, plusieurs joueurs ont battu les records de l'attaquant du Real Madrid. Et l'un d'eux vient d'ailleurs d'être battu.

Le départ de Kylian Mbappé en 2024 a finalement été compensé sans difficulté par le PSG qui a, comme Luis Enrique l'avait promis, trouvé une formule plus collective. Cependant, cela n'empêche pas certains joueurs d'empiler les buts, à l'image d'un Gonçalo Ramos, devenu un supersub redoutable à Paris.

GOAL! PSG 3-1 Toulouse (Gonçalo Ramos) pic.twitter.com/FFpZZ5khmX — DaKingLamar Sports Hub (@dakinglamar007) April 4, 2026

Gonçalo Ramos bat un record de Kylian Mbappé En effet, en marquant dans les arrêts de jeu contre Toulouse vendredi (3-1), Gonçalo Ramos a battu le record de Kylian Mbappé puisqu'il a inscrit son 12e but en sortie de banc, contre 11 pour le capitaine des Bleus. Au total, l'attaquant portugais a d'ailleurs marqué 45 buts dont 21 après être entré en jeu.