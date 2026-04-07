Un attaquant du PSG efface Kylian Mbappé : Les statistiques sont impressionnantes !

Depuis qu'il a quitté le PSG, Kylian Mbappé a vu son ancien club empiler les trophées et compenser son absence de manière collective. D'ailleurs, plusieurs joueurs ont battu les records de l'attaquant du Real Madrid. Et l'un d'eux vient d'ailleurs d'être battu.
Le départ de Kylian Mbappé en 2024 a finalement été compensé sans difficulté par le PSG qui a, comme Luis Enrique l'avait promis, trouvé une formule plus collective. Cependant, cela n'empêche pas certains joueurs d'empiler les buts, à l'image d'un Gonçalo Ramos, devenu un supersub redoutable à Paris.
Gonçalo Ramos bat un record de Kylian Mbappé
En effet, en marquant dans les arrêts de jeu contre Toulouse vendredi (3-1), Gonçalo Ramos a battu le record de Kylian Mbappé puisqu'il a inscrit son 12e but en sortie de banc, contre 11 pour le capitaine des Bleus. Au total, l'attaquant portugais a d'ailleurs marqué 45 buts dont 21 après être entré en jeu.
Luis Enrique totalement fan de son attaquant
Après la victoire contre Toulouse (3-1), Luis Enrique n'avait pas manqué de s'enflammer pour Gonçalo Ramos. « La vie d’un entraîneur est dure : on pense à gagner les matchs, à gérer l’état des joueurs. Après chaque trêve internationale, c’est très compliqué. Pour gagner des trophées, on a besoin de beaucoup de joueurs. Aujourd’hui, peu importe les joueurs, on a montré qu’on avait fait du bon boulot. Aujourd’hui, Gonçalo Ramos a joué cinq minutes et il marque. Il se bat tout le temps, c’est incroyable. C’est injuste ce que je fais avec lui, mais il montre que je me trompe. C’est un peu comme un Tetris, parce que les joueurs ont l’intention et la qualité pour aider l’équipe. Beraldo a joué à un nouveau poste, mais il a très bien joué, en une ou deux touches. Il fait mieux vivre le jeu. Il y a beaucoup de joueurs qui changent de position. Je cherche à améliorer chaque joueur. Parfois, je me trompe. J’essaie de voir leur capacité à gérer les moments », confiait-il au micro de Ligue1+.