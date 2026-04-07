«Il était chaud», le coup de gueule d’un joueur du PSG fait encore parler !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

C’est une prise de parole qui n’était pas passée inaperçue. Il y a près de deux mois, l’une des stars du PSG s’était lâchée après une contreperformance du club champion d’Europe en titre. Présent face à la presse ce mardi, avant le retour de la Ligue des champions, l’un de ses coéquipiers est revenu sur ce moment.

Après une défaite sur la pelouse du Stade Rennais (1-3) en février, Ousmane Dembélé avait poussé un coup de gueule qui avait fait du bruit. « La saison dernière, on a mis le club, le fanion, le Paris Saint-Germain devant, avant de penser à soi-même. Je pense qu’on doit retrouver ça, surtout sur ces matchs-là, avait lâché l’attaquant du PSG. On sait qu’on est sur la deuxième partie de saison. C’est le Paris Saint-Germain qui doit être en premier, pas les individualités. On doit jouer pour le club d’abord au lieu de penser à soi-même. Je pense aussi que Rennes a fait un très bon match, ils ont été revanchards, ils méritent leur victoire ».

Mercato - «C'est le club de sa vie» : Transfert impossible au PSG ? https://t.co/7t7rSNwx2x — le10sport (@le10sport) April 7, 2026

« Il avait un peu raison dans ce qu'il a dit » Présent devant les journalistes ce mardi, à la veille du choc contre Liverpool, Vitinha est revenu sur cette prise de parole de l’international français. « Je m'en souviens, on a même parlé de ça, a réagi le milieu du PSG. On est tranquille, on se connaît. Je sais qu'il était un peu chaud, c'est normal, il avait un peu raison dans ce qu'il a dit. On l'a bien pris, on a continué et ça a donné un bon résultat. »