Ousmane Dembélé a un «frère» au FC Barcelone, la belle relation loin du PSG

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Avec son statut de Ballon d’Or, Ousmane Dembélé est devenu une véritable icône au PSG. Le numéro 10 est quelqu’un de très apprécié dans le milieu du football, et dispose de nombreux amis. En plus de ses coéquipiers parisiens, l’international Français a également une relation fraternelle avec un joueur… du FC Barcelone.

Ce n’est pas un secret, mais Ousmane Dembélé est un joueur globalement apprécié. Le numéro 10 du PSG, doté d’un caractère très jovial, est toujours apparu aux côtés d’autres joueurs comme un ami. Si les supporters de l’équipe de France se souviennent de sa relation privilégiée avec Antoine Griezmann notamment, Dembélé est également très proche de Gavi, son ancien partenaire du FC Barcelone.

🚨 Ousmane Dembele's message to Gavi: "I hope you recover soon so we can see you enjoying yourself on the field again. Lots of strength, little brother." pic.twitter.com/O9mxoP8MW8 — Barça Universal (@BarcaUniversal) September 24, 2025

« Dembélé est comme mon frère » « Je t’aime mon frère », avait notamment confié Gavi sur ses réseaux sociaux après la victoire de l’Espagne face à la France en Ligue des Nations en 2025. Quelques semaines plus tard, alors que son coéquipier Lamine Yamal était en duel face à Dembélé pour le Ballon d’Or, le prodige du Barça en avait remis une couche sur son amitié envers la star du PSG : « Dembélé est comme mon frère et il a fait une excellente saison. Pour moi, il devrait absolument être dans le top 3, et je serai vraiment très heureux pour lui. Cependant, la saison de Lamine est unique », confiait-il à Radio Catalunya.