Ousmane Dembélé a un «frère» au FC Barcelone, la belle relation loin du PSG

Avec son statut de Ballon d’Or, Ousmane Dembélé est devenu une véritable icône au PSG. Le numéro 10 est quelqu’un de très apprécié dans le milieu du football, et dispose de nombreux amis. En plus de ses coéquipiers parisiens, l’international Français a également une relation fraternelle avec un joueur… du FC Barcelone.
Ce n’est pas un secret, mais Ousmane Dembélé est un joueur globalement apprécié. Le numéro 10 du PSG, doté d’un caractère très jovial, est toujours apparu aux côtés d’autres joueurs comme un ami. Si les supporters de l’équipe de France se souviennent de sa relation privilégiée avec Antoine Griezmann notamment, Dembélé est également très proche de Gavi, son ancien partenaire du FC Barcelone.
« Dembélé est comme mon frère »
« Je t’aime mon frère », avait notamment confié Gavi sur ses réseaux sociaux après la victoire de l’Espagne face à la France en Ligue des Nations en 2025. Quelques semaines plus tard, alors que son coéquipier Lamine Yamal était en duel face à Dembélé pour le Ballon d’Or, le prodige du Barça en avait remis une couche sur son amitié envers la star du PSG : « Dembélé est comme mon frère et il a fait une excellente saison. Pour moi, il devrait absolument être dans le top 3, et je serai vraiment très heureux pour lui. Cependant, la saison de Lamine est unique », confiait-il à Radio Catalunya.
Dembélé a toujours soutenu Gavi
Ousmane Dembélé, lui, a toujours affiché son soutien envers Gavi. Car depuis plusieurs saisons désormais, le crack du FC Barcelone enchaîne les blessures importantes. En septembre dernier, alors que Gavi c’était lourdement blessé au genou, l’attaquant du PSG l’avait soutenu sur Instagram. « Courage petit frère, je te souhaite de vite revenir pour te voir t’amuser de nouveau sur les pelouses. Un câlin, tu me manques », avait écrit Dembélé. Une bien belle relation entre les deux joueurs donc…