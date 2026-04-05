«C’est plié» : L’annonce qui va plaire au PSG !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Après avoir réalisé une saison exceptionnelle, avec notamment le premier sacre de son histoire en Ligue des champions, le Paris Saint-Germain veut désormais enchaîner. Mais en l'absence de préparation estivale, les hommes de Luis Enrique ont mis du temps à retrouver leur meilleur niveau, ce qui ne devrait pas les empêcher de remplir l'un de leurs objectifs.

C’est une défaite qui fait très mal au RC Lens. Engagés dans la course au titre avec le PSG, les hommes de Pierre Sage ont sombré sur la pelouse du LOSC (3-0), un derby qui pourrait marquer la fin des espoirs pour les Sang et Or, désormais à quatre points du leader parisien qui a toujours un match en retard à jouer contre Nantes. Pour certains observateurs, l’identité du champion du France ne fait désormais plus de doute.

Mercato : Ce transfert à 38M€ qui a régalé le PSG, «je suis impressionné» https://t.co/iPysjXpmu8 — le10sport (@le10sport) April 5, 2026

« Le débat est désormais clos à mon avis » « Oui, le championnat est plié, confie Luis Fernandez, interrogé par Le Parisien. Il y avait encore un peu d’espoir avant cette journée, mais le débat est désormais clos à mon avis. Ce résultat n’enlève rien à cette équipe à qui il faut rendre hommage mais le PSG est sur une dynamique qui ressemble à celle de l’an passé. Il y a eu une vraie reprise en mains. Je le vois très bien finir la saison et remporter le championnat. » José Pierre-Fanfan, ancien joueur du PSG mais aussi du RC Lens, est du même avis : « Au-delà du résultat, c’est une défaite qui peut faire mal car le contenu n’y était pas. Ils vont avoir des choix à faire, la Coupe de France étant un vrai objectif (Lens dispute une demi-finale face à Toulouse le 21 avril). Si le PSG continue à ne plus laisser d’espoirs à ses adversaires, le titre est joué. Les choses se rééquilibrent en fait : Paris a retrouvé son allure et Lens, qui n’était pas programmé pour le titre, était en surrégime et commençait à montrer des signes d’essoufflement. Chacun est à sa place ».