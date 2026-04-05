Cette star du PSG accompagne un rappeur : La publication Instagram qui fait réagir !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Depuis plusieurs années, le monde du rap se rejoint souvent avec le PSG. Entre joueurs du club parisien et stars du rap, une véritable connexion semble se développer au fil des années. Sur Instagram, une star du club de la capitale s’est une fois de plus affichée avec un prodige de la scène urbaine française.

Cela n’est pas un secret, mais entre les joueurs du PSG et les stars du rap, un véritable lien existe. Depuis plusieurs années, le club de la capitale est souvent lié avec la scène musicale urbaine. Au Parc des Princes, de nombreux artistes ont pu performer devant le public du club de la capitale, comme SDM, Nahir, DA Uzi, ou encore plus récemment le célèbre Booba.

« 𝗥𝗢𝗛 𝗥𝗢𝗛𝗛 »



Achraf Hakimi 🇲🇦 avec la Rvfleuze au Parc des Princes. 🥵



📲 Instagram pic.twitter.com/1Jtrjx4MFs — Actu Foot (@ActuFoot_) April 5, 2026

Achraf Hakimi pose avec la Rvfleuse Du côté des joueurs, beaucoup écoutent du rap français. C’est notamment le cas de Nuno Mendes, qui, en direct d’une diffusion sur Twitch, avait révélé le contenu de sa playlist. « J’écoute quoi comme rap ? Booba, Ninho, Franglish, il y a aussi Rsko dans ma playlist », confiait ainsi le latéral gauche portugais il y a quelques semaines. Ce dimanche, au tour d’Achraf Hakimi d’apparaître avec un rappeur. Sur Instagram, le latéral droit marocain a publié un cliché dans lequel il pose aux côtés de La Rvfleuse, avec en description, le célèbre gimmick du rappeur : « ROH ROH ».