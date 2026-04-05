Cette star du PSG accompagne un rappeur : La publication Instagram qui fait réagir !

Depuis plusieurs années, le monde du rap se rejoint souvent avec le PSG. Entre joueurs du club parisien et stars du rap, une véritable connexion semble se développer au fil des années. Sur Instagram, une star du club de la capitale s’est une fois de plus affichée avec un prodige de la scène urbaine française.
Cela n’est pas un secret, mais entre les joueurs du PSG et les stars du rap, un véritable lien existe. Depuis plusieurs années, le club de la capitale est souvent lié avec la scène musicale urbaine. Au Parc des Princes, de nombreux artistes ont pu performer devant le public du club de la capitale, comme SDM, Nahir, DA Uzi, ou encore plus récemment le célèbre Booba.
Achraf Hakimi pose avec la Rvfleuse
Du côté des joueurs, beaucoup écoutent du rap français. C’est notamment le cas de Nuno Mendes, qui, en direct d’une diffusion sur Twitch, avait révélé le contenu de sa playlist. « J’écoute quoi comme rap ? Booba, Ninho, Franglish, il y a aussi Rsko dans ma playlist », confiait ainsi le latéral gauche portugais il y a quelques semaines. Ce dimanche, au tour d’Achraf Hakimi d’apparaître avec un rappeur. Sur Instagram, le latéral droit marocain a publié un cliché dans lequel il pose aux côtés de La Rvfleuse, avec en description, le célèbre gimmick du rappeur : « ROH ROH ».
« J'prends tout couloir droit : Achraf Hakimi »
Originaire du XIXème arrondissement de Paris, La Rvfleuse a récemment dévoilé son premier album intitulé « Numéro d’écrou ». Dans le titre « Coah », ce dernier fait notamment référence à Achraf Hakimi. « J'prends tout couloir droit : Achraf Hakimi. Quand il parle on sait déjà qu'il han (han), quand il parle on sait déjà qu'il ment », retrouve-t-on dans ses paroles. La Rvfleuse est un grand amateur de football, et cite énormément de joueurs actuels ou passés dans chacun de ses titres.