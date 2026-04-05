«Quelque chose d’exceptionnel» est annoncé, le PSG est prévenu !

Large vainqueur de Toulouse ce vendredi (3-1), le PSG a préparé de la meilleure des manières son quart de finale aller de Ligue des Champions prévu pour mercredi soir. En face, l’adversaire du club parisien ne se laisse pas démotiver malgré une gifle reçue ce week-end, et a annoncé un défi exceptionnel à Paris. Explications.
Pour la troisième saison d’affilée, le PSG a l’occasion de se qualifier pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Pour cela, la formation de Luis Enrique devra disposer de Liverpool. Après avoir éliminé les « Reds » en huitième la saison passée, les Parisiens vont retrouver le club anglais dès mercredi au Parc des Princes. Le PSG a d’ailleurs confirmé sa belle dynamique ce vendredi soir avec une victoire convaincante face à Toulouse (3-1).
Le PSG va affronter un Liverpool dans le dur
« On a joué un vendredi, c’était encore plus difficile parce qu’il y avait un jour de repos en moins, mais l’équipe a montré sa capacité à gérer ce match et c’est le moment de profiter du week-end avec du repos pour les joueurs, du repos pour l’équipe. C’est le moment d’en profiter et de se reposer, surtout la tête, et après préparer le match aller contre Liverpool la semaine prochaine », a clamé Luis Enrique à l’issue de la rencontre. Mais de son côté, Liverpool semble en grande difficulté. Les hommes d’Arne Slot ont été balayés par Manchester City ce samedi en quart de finale de la FA Cup (4-0).
« Nous devons essayer de faire quelque chose d’exceptionnel »
Interrogé sur la forme inquiétante des « Reds », le capitaine Virgil Van Dijk a affirmé que les siens devront réaliser une prestation exceptionnelle afin de venir à bout du PSG. « Sur le plan mental, ça a été une saison globalement très difficile mais nous avons une responsabilité, non seulement envers nous-mêmes, mais surtout envers les supporters et, si nous voulons tirer quelque chose de cette saison, nous devons essayer de faire quelque chose d’exceptionnel lors des trois prochains matchs », a lâché le Néerlandais après cette lourde défaite en Coupe.