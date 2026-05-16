«Ca a beau être un extraterrestre…», le Stade Toulousain vole au secours d’Antoine Dupont !

Alexis Brunet

Revenu d’une très longue blessure en novembre dernier, Antoine Dupont a rapidement montré qu’il n’avait rien perdu de son talent. Le demi de mêlée n’est toutefois pas encore revenu à son meilleur niveau et il est critiqué par certains observateurs. Le Stade Toulousain a tenu à voler au secours de son joueur par l’intermédiaire de Clément Poitrenaud.

Alors qu’il est considéré comme l’un des meilleurs joueurs du monde depuis un moment déjà, les critiques se font de plus en plus nombreuses au sujet d’Antoine Dupont. Blessé pendant un moment, le demi de mêlée a fait son retour à la compétition en novembre dernier et il affichait un haut niveau. Ces dernières semaines, le Toulousain traverse toutefois un petit coup de mou et certains observateurs ne manquent pas de le faire remarquer.

« C'est le syndrome Michalak » Après le match contre Clermont fin avril dernier où Antoine Dupont était sur le banc remplacé par Paul Graou, Clément Poitrenaud avait tenu à prendre la défense du capitaine du XV de France. L’entraîneur des trois quarts du Stade Toulousain lui avait tout de même reconnu un petit coup de moins bien. « C'est toujours pareil. C'est le syndrome (Frédéric) Michalak. Comme je dis souvent, il a montré tellement de choses incroyables que dès que tu es un peu moins bon, on te dit médiocre. Mais il est resté quand même un des meilleurs 10 du monde. Antoine, c'est un peu pareil », confie-t-il d’après des propos rapportés par RMC Sport.