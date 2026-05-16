«Un Knysna, ça ne pourrait pas arriver au rugby» : L’annonce sur RMC après la sortie du documentaire Netflix

Axel Cornic

Les vieux fantômes de Knysna ont été réveillés par Netflix, qui a récemment sorti un documentaire sur les accidents survenus en équipe de France, à la Coupe du monde 2010. Le moins que l’on puisse dire c’est qu’il a provoqué des nombreuses réactions et cela n’a pas seulement été le cas dans le monde du football.

Si l’équipe de France vit depuis quelques temps l’une des meilleures périodes de son histoire, il ne fait pas oublier qu’il y a 16 ans son actualité était surtout rythmée par les polémiques. C’était l’époque de Knysna, affaire qui a pris son nom de la ville sud-africaine où séjournaient les Bleus, lors de la Coupe du monde 2010. Et on en reparle encore, avec un documentaire de Netflix qui est venu relancer les débats autour de cet épisode tristement célèbre.

Domenech remonté contre Netflix Les réactions ont été nombreuses, surtout du côté de Raymond Domenech. Celui qui était sélectionneur de l’équipe de France lors de cet accident a en effet déclaré ne pas avoir apprécié ce documentaire, intitulé Le bus, les Bleus en grève. « Cela raisonne comme un viol de mon âme. Un vol de mes émotions d’un moment » a-t-il écrit dans un communiqué publié sur ses réseaux sociaux, avant d’attaque Netflix en déclarant : « Nous avions décidé, en condition sine qua non de ma participation, que je disposerai d'un droit de regard sur tout ».