Rugby - «C'est devenu une blague» : 184 matches et 0 point, l’invraisemblable record de ce joueur !

Axel Cornic

Ce vendredi soir, une petite page de l’histoire de la Premiership a été écrite, avec la 184e apparition de Jake Woolmore sous les couleurs des Bristol Bears. Le pilier de 35 ans est devenu le joueur le plus capé de son club en entrant en jeu contre Northampton (94-33)... et pour fêter l’occasion, il a perduré une tradition assez surprenante.

Au rugby, le grand public aime les joueurs qui marquent. On peut le voir avec Louis Bielle-Biarrey, qui avec son nombre impressionnant d’essai est devenu le nouveau chouchou français, à seulement 22 ans. Mais il y en a d’autres qui le deviennent pour des raisons totalement opposées...

« Je doute qu'il y ait beaucoup de joueurs ayant disputé plus de 180 matchs pour un même club sans marquer » Ce vendredi soir, Jake Woolmore a en effet fait sa 142e apparition en Premiership avec les Bristol Bears, sa 184e toutes compétitions confondues. Idole des supporters, il devient ainsi le joueur le plus capé de son club dans le Championnat anglais. Mais sa particularité, est qu’il n’a jamais marqué le moindre essai depuis le début de sa carrière professionnelle. « Je doute qu'il y ait beaucoup de joueurs ayant disputé plus de 180 matchs pour un même club sans marquer » a avoué le rugbyman de 35 ans, dans un entretien accordé au Guardian.