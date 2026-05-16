Le PSG favori face à Arsenal ? «C’est impossible» selon Luis Enrique !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Le 30 mai prochain, le PSG affrontera Arsenal à Budapest en finale de la Ligue des Champions. Après avoir brillamment éliminé le Bayern Munich au tour précédent, Paris est annoncé comme favori de ce choc. Mais pour Luis Enrique, il est impossible de prédire quoi que ce soit sur ce genre de rencontre.

Après avoir réalisé deux performances incroyables face au Bayern Munich en demi-finales, le PSG va affronter Arsenal en finale de la Ligue des Champions le 30 mai prochain. La formation de Luis Enrique a l’occasion de marquer un peu plus l’histoire en remportant deux C1 consécutives, mais pour cela, il faudra disposer des « Gunners » de Mikel Arteta. Une rencontre qui s’annonce palpitante, et alors que le PSG est considéré par la plupart des observateurs comme le grand favori de cette finale, Luis Enrique lui, n’y croit pas.

« Lors d'une finale, c'est impossible de déterminer un favori » « La première chose qu'il faut faire, c'est s'adapter au calendrier. On ne joue pas la finale de la Coupe de France. On aura le temps de faire des entraînements tactiques pour parler sur la défense et l'attaque. L'objectif est d'arriver avec les joueurs dans les meilleures conditions. Lors d'une finale, c'est impossible de déterminer un favori », a ainsi confié le coach du PSG en conférence de presse ce samedi.