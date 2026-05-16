Malaise au PSG : Luis Enrique évite une question sur Lucas Chevalier...

Axel Cornic

Il y a un an, l’avenir semblait radieux pour Lucas Chevalier, que certains annonçaient déjà titulaire dans les cages de l’équipe de France. Mais le gardien de 24 n’a pas réussi à s’imposer au Paris Saint-Germain et ne fera pas partie du groupe qui disputera la Coupe du monde cet été, puisque Didier Deschamps lui a préféré Robin Risser.

Ce n’est pas vraiment une surprise. Si on pouvait encore y croire à l’automne dernier, tout a basculé pour Lucas Chevalier. Déchu de son statut de titulaire au PSG, l’ancien du LOSC n’est même plus dans les petits papiers de Didier Deschamps, qui ne l’a pas appelé pour la Coupe du monde.

Chevalier n’ira pas avec les Bleus Dès l’annonce de sa liste des 26 pour le Mondial 2027, le sélectionneur de l’équipe de France a tout de suite crevé l’abcès en évoquant cette décision concernant Chevalier. « Le troisième gardien, c'est un rôle particulier. Chevalier, qui était avec nous depuis un moment, peut être déçu. Mais il ne joue plus depuis plusieurs mois, ça fait longtemps qu'il n'a pas joué » a déclaré Deschamps. « Je lui avais tendu la main en mars, mais il n'a pas eu de temps de jeu en raison d'une blessure ».