PSG - Le clash inattendu contre Kvaratskhelia : «Franchement ça devient un gag»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Malgré son but inscrit à Lens avec le PSG mercredi soir ainsi que ses performances XXL en Ligue des Champions, Khvicha Kvaratskhelia a été sèchement clashé par Daniel Riolo sur RMC. L'éditorialiste reproche à l'attaquant géorgien son niveau de jeu global en Ligue 1, très différent de celui affiché dans la campagne européenne avec le PSG.

Auteur de 19 buts et 10 passes décisives cette saison avec le PSG (toutes compétitions confondues), Khvicha Kvaratskhelia est l'un des hommes en forme de la saison au sein du club de la capitale. L'attaquant géorgien cartonne en Ligue des Champions et y est pour beaucoup dans le nouveau parcours du PSG jusqu'en finale, et pourtant, son rendement est loin d'être aussi bluffant en Ligue 1. Daniel Riolo a mis l'accent sur ce point mercredi soir au micro de l'After Foot, sur RMC, et a clashé Kvaratskhelia.

« C'est quand même hallucinant » Après la victoire du PSG à Lens (2-0), synonyme de nouveau titre de champion de France, l'éditorialiste de RMC s'est lâché de manière assez inattendue sur Kvaratskhelia : « L'ensemble du match, alors contre un PSG au rabais évidemment parce que c’était une équipe profondément modifiée, Lens aussi qui a laissé des joueurs très importants sur le banc, mais les deux équipes ont fait jeu égal. Le score ne dit pas forcément le rapport de force qu'on a vu sur le terrain. Alors après, que le PSG ait dans les pieds de certains joueurs cette classe internationale qui va leur permettre sur une récupération de faire une bonne ouverture. Et un attaquant qui avait été mauvais jusque-là, parce que la Ligue 1 pour le coup ça ne l'intéressait pas du tout, Kvaratskhelia c'est quand même hallucinant », estime Daniel Riolo.