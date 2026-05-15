«Ça devient un gag» : Daniel Riolo ne comprend plus Khvicha Kvaratskhelia !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Très impressionnant en Ligue des champions, Khvicha Kvaratskhelia est plus discret en Ligue 1. Malgré son but contre le RC Lens mercredi soir (2-0), l'international géorgien n'a livré un grand match. Une différence entre les deux compétitions qui commence à sérieusement interpeller Daniel Riolo.

Toujours aussi intenable en Ligue des champions, Khvicha Kvaratskhelia a réussi l'exploit d'être décisif lors des sept derniers matches européens du PSG. Un record qui fait de lui le favori pour décrocher le titre de meilleur joueur de la saison dans la compétition. Néanmoins, difficile d'en dire autant en Ligue 1, compétition dans laquelle il est beaucoup plus discret malgré son but contre le RC Lens mercredi soir (2-0). Daniel Riolo a d'ailleurs du mal à expliquer cette différence.

Riolo surpris par la différence de niveau de Kvaratskhelia « L'ensemble du match, alors contre un PSG au rabais évidemment parce que c’était une équipe profondément modifiée, Lens aussi qui a laissé des joueurs très importants sur le banc, mais les deux équipes ont fait jeu égal. Le score ne dit pas forcément le rapport de force qu'on a vu sur le terrain. Alors après, que le PSG ait dans les pieds de certains joueurs cette classe internationale qui va leur permettre sur une récupération de faire une bonne ouverture. Et un attaquant qui avait été mauvais jusque-là, parce que la Ligue 1 pour le coup ça ne l'intéressait pas du tout, Kvaratskhelia c'est quand même hallucinant », analyse-t-il au micro de l'After Foot sur RMC avant de poursuivre.