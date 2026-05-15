«Ça devient un gag» : Daniel Riolo ne comprend plus Khvicha Kvaratskhelia !

Très impressionnant en Ligue des champions, Khvicha Kvaratskhelia est plus discret en Ligue 1. Malgré son but contre le RC Lens mercredi soir (2-0), l'international géorgien n'a livré un grand match. Une différence entre les deux compétitions qui commence à sérieusement interpeller Daniel Riolo.
Toujours aussi intenable en Ligue des champions, Khvicha Kvaratskhelia a réussi l'exploit d'être décisif lors des sept derniers matches européens du PSG. Un record qui fait de lui le favori pour décrocher le titre de meilleur joueur de la saison dans la compétition. Néanmoins, difficile d'en dire autant en Ligue 1, compétition dans laquelle il est beaucoup plus discret malgré son but contre le RC Lens mercredi soir (2-0). Daniel Riolo a d'ailleurs du mal à expliquer cette différence.
Riolo surpris par la différence de niveau de Kvaratskhelia
« L'ensemble du match, alors contre un PSG au rabais évidemment parce que c’était une équipe profondément modifiée, Lens aussi qui a laissé des joueurs très importants sur le banc, mais les deux équipes ont fait jeu égal. Le score ne dit pas forcément le rapport de force qu'on a vu sur le terrain. Alors après, que le PSG ait dans les pieds de certains joueurs cette classe internationale qui va leur permettre sur une récupération de faire une bonne ouverture. Et un attaquant qui avait été mauvais jusque-là, parce que la Ligue 1 pour le coup ça ne l'intéressait pas du tout, Kvaratskhelia c'est quand même hallucinant », analyse-t-il au micro de l'After Foot sur RMC avant de poursuivre.
«C'est quand même hallucinant»
« Même les dribbles ne passent pas. En Ligue des champions, il passe contre tout le monde, mais franchement ça devient un gag. Les premières minutes avant qu'il ne marque le but contre Lens, il n’est jamais passé. À un moment, je me suis dit ‘il est titulaire ?’. J'avais oublié qu’il était là. Mais il ne peut plus y avoir de critiques contre lui. Tu es champion en Ligue 1 et en Ligue des champions, tu vas en finale. Et en Ligue des champions, qui est la chose qui importe le plus aux Parisiens, il est exemplaire et c'est le meilleur. Qu'est-ce que tu veux dire ? Il est tout le temps fort. Et même quand il est mauvais pendant 28 minutes, il finit par marquer », ajoute Daniel Riolo.